Asteroit nedir? Dünyaya Asteroit çarpacak mı? NASA açıkladı

NASA: Dünya'ya 5 asteroit yaklaşıyor NASA uzmanları, bu hafta içinde Dünya'ya 5 asteroidin yaklaştığını, ikisinin Ay’dan daha yakın mesafeden geçeceğini söyledi.



Bu hafta içinde Dünya'ya yaklaşacak 5 asteroitten üçünün 16 Aralık'ta geçtiğini bildiren uzmanlar, boyutlarının 10 ila 24 metre olduğunu kaydetti. Aralarından en yakını, Dünya'ya 343 bin kilometre mesafeden geçecek.



Boyutları 6.8 ve 30 metre olan iki asteroit daha 18 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşacak. En küçüğü Dünya'ya 57 bin 100 kilometre, büyüğü ise yaklaşık 7 milyon kilometre mesafeden geçecek.