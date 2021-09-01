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Sağlık
Haber Giriş: 01 Eylül 2021 - 14:34 | 

Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu yaygın belirtileri

Asperger sendromu, büyük oranda genetik yoluyla geçen bir rahatsızlık. Asperger Sendromu tanısı konan bireyler, iletişim kurmasa bazı problemler yaşayabilirler. Sendromun ana belirtisi aşırı içe kapanıklık durumudur. Tekrarlayıcı davranışlar, tekdüze bir konuşma, belli bir konuya abartılı ilgi diğer önemli belirtiler. Peki, asperger sendromu nedir, nasıl anlaşılır?

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Asperger Sendromu adını 1944 yılında sendromu tanımlayan Avusturyalı bir çocuk doktoru olan Hans Asperger’den almıştır. Asperger Sendromu, otizm spektrum bozuklukları başlığı altında değerlendirilen bozukluklardan biridir.

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Asperger Sendromu’nun sıklığı konusunda literatürde çok farklı oranlar verilmektedir. Ancak rakam vermek gerekirse her 1000 çocuktan 1-4’ünde Asperger Sendromu olduğu söylenebilir. Bu sendrom erkek çocuklarında çok daha sık görülür fakat bunun sebebi bilinmemektedir. Genel olarak 4 erkeğe karşın 1 kız çocuğun bu bozukluktan etkilendiği kabul edilir.

3Asperger sendromu belirtileri

Asperger sendromu belirtileri

Asperger sendromu olan çocukların konuşmalarında gecikme olmadığı için tanı, daha ileri dönemlerde konulabiliyor. Diğer çekirdek belirtileri; sosyal iletişim ve ilişki kurmadaki güçlük ve takıntılı davranış örüntüleridir. Asperger Sendromu olan kişiler, özellikle esprileri, imaları, mecazları anlamakta zorlanırlar. Aynı zamanda konuşmalarında telaffuz problem olmasa da konuşma tonu ve vurgusu konusunda sorunlar olabilir. Sosyal iletişimdeki zorlukları nedeniyle arkadaş edinmek ve arkadaşlıkları sürdürmek bu bireyler için oldukça zordur. Göz teması, beden dili, duruşu konusunda da sorunları olabilir.

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Asperger Sendromu olan bireylerin diğer bir özelliği de takıntılı düşünce, davranışlar ve ilgilerinin olmasıdır. Hem düşünce hem de davranışlarında esnek değillerdir, yani düşünce tarzlarını, rutinlerini değiştirmekten çok rahatsız olurlar. Planlama ve organizasyon becerileri zayıftır. Bazen kokuya, dokunmaya, sese ve tada karşı artmış duyarlılık görülebilir.

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