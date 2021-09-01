Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu yaygın belirtileri

Asperger sendromu belirtileri Asperger sendromu olan çocukların konuşmalarında gecikme olmadığı için tanı, daha ileri dönemlerde konulabiliyor. Diğer çekirdek belirtileri; sosyal iletişim ve ilişki kurmadaki güçlük ve takıntılı davranış örüntüleridir. Asperger Sendromu olan kişiler, özellikle esprileri, imaları, mecazları anlamakta zorlanırlar. Aynı zamanda konuşmalarında telaffuz problem olmasa da konuşma tonu ve vurgusu konusunda sorunlar olabilir. Sosyal iletişimdeki zorlukları nedeniyle arkadaş edinmek ve arkadaşlıkları sürdürmek bu bireyler için oldukça zordur. Göz teması, beden dili, duruşu konusunda da sorunları olabilir.