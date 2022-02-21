Aslızen Yentur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aslızen şarkıları ve hayatı

ASLIZEN YENTUR KİMDİR?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Aslı Zen, 1977 yılında İstanbul Kanlıca’da dünyaya geldi. Aslı Zen adıyla tanıdığımız sanatçının tam adı, Aslı Zen Yentur’dur. Anne ve babasının boşanmasından sonra babaannesinin yanında büyüyen Aslı Zen, Kandilli Kız Lisesi’nin ortaokul kısmında okurken, okulu şarkıcı olma hayali ile terk etti. 17 yaşında iken annesini bulmak ve şarkıcı olmak için evden kaçtı. Aslı Zen’in hayatı reklam ve TV piyasasında olan Nahit Altıparmak ile değişti. İlk olarak Rumelihisarı'nda bir barda çalıştı. Hem barda çalışıyor hem de arada bir şarkı söylüyordu. Yedi yaşında Arif Sağ ile ilk halk konserine çıktı. Sonrasında Sezen Aksu’yu keşfedince o tarzdan vazgeçti.Önceleri, Meral Okay sayesinde 14 tane dizi filmde oynadı, bir firmanın reklâm yüzü oldu, bir Sinema filminde oynadı. Buralardan kazandığı para ile evine stüdyo kurdu, bir aranjör arkadaşıyla stüdyoya kapanıp, şarkı yapmaya başladı. Bu dönem içinde, çevresini kullanarak, bestelerini ünlü isimlere verdi. Derken ilk şarkısını İzel Çeliköz seslendirdi. Aslı Zen, Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu gibi birçok ünlünün vokalistliğini yaptı.



Aslı Zen, profesyonel sanat hayatına 2000 yılında 23 yaşında iken başladı. Bugüne kadar, Ferhat Göçer, Fatih Ürek, Demet Akalın, İbrahim Tatlıses, İzel Çeliköz, Hakan Peker, Rober Hatemo, Tuğba Özerk, Yıldız Kaplan, Pınar Aylin, Şebnem Bal, Hilal Cebeci, Esra Balamir, Gizem Özdilli, Yeşim Erçetin gibi şarkıcılara bestelerini verdi.