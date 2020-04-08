MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAslışah Alkoçlar gönlünü Kaan Demirağ'a kaptırdı
GeriMagazin Aslışah Alkoçlar gönlünü Kaan Demirağ'a kaptırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 09:38, /

Aslışah Alkoçlar gönlünü Kaan Demirağ'a kaptırdı

Gülşah-Ender Alkoçlar çiftinin küçük kızları Aslışah Alkoçlar, karda yürüyüp izini belli etmeyenlerden. Ancak bu kez yakayı ele verdi! Meğer Aslışah Hanım, bir süredir Ankaralı kebapçı Kaan Demirağ’la birlikteymiş.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
1

Spor tutkunu Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz’a motokros yapmaya gitti, ilişkileri de orada ortaya çıktı.Her ne kadar Instagram’da ayrı ayrı paylaşım yapsalar da bir arada oldukları dikkatli gözlerden kaçmadı. Aynı renk kıyafet ve aynı markanın benzer motosikletlerini kullanan çift, paylaştıkları fotoğraflarla yakayı ele verdi.

2SEVGİLİSİNİN EVİNDE

SEVGİLİSİNİN EVİNDE

Koronavirüs günlerinde evinde olması gerekirken sevgilisiyle Kemerburgaz’a motokrosa giden Aslışah Alkoçlar, öğrendiğime göre karantina kurallarına zaten pek uymuyormuş. Sık sık sevgilisinin evine girip çıkarken görülüyormuş.

3

Bu arada Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde, spor yaparken çekilen görüntülerini spor kulübünü etiketleyerek paylaşmıştı. Meğer o gün de aslında spor kulübünde değil, sevgilisinin evindeymiş. Kaan Bey’in evini bilenler, Aslışah Hanım’ın orada olduğunu hemen anlamış.

4Havalı teklifle gündeme gelmişti

Havalı teklifle gündeme gelmişti

Magazin sayfalarını takip edenler, Kaan Demirağ adını daha önce duymuştur. Kaan Bey, yıllar önce Nur Atan’a sıra dışı bir evlenme teklifinde bulunmuş ve uzun süre manşetleri süslemişti. Ekstrem sporlara meraklı olan Demirağ iki uçak kiralamış, uçaklardan atlayan paraşütçüler gökyüzünde “Nur benimle evlenir misin?” yazılı pankart açmıştı.

5

Bu ‘havalı’ evlenme teklifinin ardından nikâh masasına oturan çiftin evlilikleri maalesef uzun ömürlü olmadı. Çift, 2 yıl sonra yollarını ayırdı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi