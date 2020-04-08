Aslışah Alkoçlar gönlünü Kaan Demirağ'a kaptırdı

Spor tutkunu Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz’a motokros yapmaya gitti, ilişkileri de orada ortaya çıktı.Her ne kadar Instagram’da ayrı ayrı paylaşım yapsalar da bir arada oldukları dikkatli gözlerden kaçmadı. Aynı renk kıyafet ve aynı markanın benzer motosikletlerini kullanan çift, paylaştıkları fotoğraflarla yakayı ele verdi.