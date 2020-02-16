Aslıhan Turan “Ben böyle bir cümle kurmadım, kurmam da”

Ben dünya starıyım Linet, 14 Şubat’ta Ataşehir’deki Muamma adlı mekanda sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi kulisinde basın mensuplarını ağırlayan sanatçı, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine “Şimdilik hayatımda kimse yok” dedi. Linet, bir süre önce yaptırdığı kalça operasyonu hakkında da şöyle konuştu: “Çok güzel bir vücudum var ve bunu kolay elde etmedim. Benim için dünya standartları çok önemli. Ben bir dünya starıyım. Dolayısıyla Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta ben bir kadınım. Yaptığım tüm müdahalelerin güzel durduğuna inanıyorum.”