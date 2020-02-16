Aslıhan Turan “Ben böyle bir cümle kurmadım, kurmam da”
14 Şubat Sevgililer Günü, ünlü sanatçıların konserleriyle renklendi. En sevilen şarkılar bu kez âşıklar için seslendirildi.
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BEN BÖYLE BİR CÜMLE KURMADIM!
Mustafa Ceceli konserini Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan da izledi. İkinci çocuğuna hamile olan ve “Hiç ara vermeden üçüncü ve dördüncü çocuğu yapacağız. Kocamın genleri çoğalsın istiyorum” açıklamasıyla gündeme gelen Turan, “Ben böyle bir cümle kurmadım, kurmam da” dedi.
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14 Şubat’a alerjisi var
Mustafa Ceceli, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konseri öncesinde eşi Selin İmer’le objektiflerin karşısına geçti. Şarkıcı “Eşimin Sevgililer Günü gibi günlere alerjisi olduğu için çok rahatım” dedi. Selin İmer ise “Biz bu tarz günleri kutlamıyoruz. Sevgiyi bir günle sınırlayıp kutlamak bana saçma geliyor” diye konuştu.
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Kıbrıs’ta romantizm rüzgarları
Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Kıbrıs’taki Rocks Hotel’de konser verdi. Müziğe damga vurmuş aşk şarkılarını seslendiren sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ile oyuncu Cihan Ünal da vardı. Başbakan ve eşi, “Duydum ki Unutmuşsun” şarkısı eşliğinde dans etti.
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Sevgi günü
Volkswagen Arena’da Sevgililer Günü özel repertuvarıyla sahneye çıkan Mabel Matiz, en beğenilen şarkılarını âşıklar için söyledi. Şarkıcı, geceye “Herkesin sevgi günü, Sevgililer Günü kutlu olsun” diyerek başladı.
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Gonca’ya tam altın
Ulus’taki Chin Chin Restoran’ın Sevgililer Günü programında Gonca Vuslateri sahneye çıktı. Eşiyle boşanma hikayesini esprili bir dille anlatan ünlü oyuncuya dinleyicilerinden biri tam altın hediye etti. Bunun üzerine Vuslateri, “Kocam beni terk etti deyince hayranlarım teselli hediyesi olarak altın hediye etti” diye espri yaptı.
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Aşk ve rock
Şebnem Ferah, Kadıköy’deki Dorock XL adlı mekanda 14 Şubat konseri verdi. Sahnede yaklaşık 3 saat kalan ünlü rock’çı, ilk albümünden bu yana en sevilen aşk şarkılarını seslendirdi.
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Bir anda yığıldım
Sıla, Ankara’da vereceği konseri sağlık sorunları nedeniyle son anda erteledi. Ünlü şarkıcı Instagram’da şu açıklamayı yayınladı: “Dipçik gibiyken bir anda yığıldım. Hiç kendi rahatsızlığım sebepli sahneye çıkamamışlığım olmamıştı. Bu beni hastalığımdan daha da üzdü. Akşamüstüne kadar bekledik, bir gayret ayaklanırım diye ama nafile. Affınıza sığınıyorum. Pazartesi günü yeni tarihimizi sizlerle paylaşacağız.”
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Ben dünya starıyım
Linet, 14 Şubat’ta Ataşehir’deki Muamma adlı mekanda sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi kulisinde basın mensuplarını ağırlayan sanatçı, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine “Şimdilik hayatımda kimse yok” dedi. Linet, bir süre önce yaptırdığı kalça operasyonu hakkında da şöyle konuştu: “Çok güzel bir vücudum var ve bunu kolay elde etmedim. Benim için dünya standartları çok önemli. Ben bir dünya starıyım. Dolayısıyla Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta ben bir kadınım. Yaptığım tüm müdahalelerin güzel durduğuna inanıyorum.”
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Frank Sinatra şarkılarıyla eğlence
Büyük Kulüp, Sevgililer Günü’nde sahnesinde Stephen Triffitt’i ağırladı. Triffitt’in Frank Sinatra şovunu sergilediği gecede konuklar arasında yer alan Seyyal Taner, Melis Sökmen ve Attila Atasoy da sahneye çıkarak birer şarkı seslendirdi. After party’de ise Londra’dan gelen Suzy Hopwood, Kylie Minogue performansıyla konuklara keyifli dakikalar yaşattı.
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3 gece 3 konser
Ömür Gedik, Sevgililer Günü konseptiyle üç gece üst üste konser verdi. Önce Bursa Jolly Joker’de, ardından İstanbul Gönen Otel’de ve son olarak da Kıbrıs’taki Aşıklar Tepesi Cafe’de sahneye çıkan Gedik, “Yıldızların Altında” şarkısında Tayfun’la düet yaptı.