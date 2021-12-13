Aslıhan Malbora: Altın bilezik için mühendislik okudum!

Vina babaya emanet

Müge Boz’un basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki gün kızı Vina ile Bebek Parkı’nda görüntülendi. Bebek koltuklu bisikletiyle parka gelen Erdeniz ve Vina, parkta vakit geçirdi. Erdeniz, “Müge’nin bugün işleri vardı. Vina’yı bana emanet etti. Vina’yı genellikle anne-baba ile büyütmeye çalışıyoruz” dedi. Basketbolcu Vina’nın dizindeki çamur izleri hakkında ise “Çocuk babaya bırakılınca böyle oluyor. Hep derler ya ‘Çocuk babaya bırakılmaz’ diye, doğruymuş” esprisini yaptı. (Behlül AYDIN)