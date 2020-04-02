Aslıhan Karalar 3 okulu eve sığdırdı

FARKLI BİR KARİYER Best Model 2017 Türkiye birincisi Aslıhan Karalar, bir yandan oyunculuğa diğer yandan üniversite eğitimine devam ediyor. Londra’da Sosyal Bilimler okuyan Karalar’ın gelecekte çalışmak istediği alan ise çok farklı. Tescilli güzel, yeme-içme sektöründe adından söz ettirmek istiyor.