Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı'nda Ceylan göründü...
En son Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer alan Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranlara geri döndü. Aslıhan Gürbüz, salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı Ceylan'a hayat verecek. Peki, Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Masumlar Apartmanı dizisinde adı sık sık geçen Ceylan karakterinin geri döndüğü açıklanmıştı. Ceylan karakterini canlandıracak isim haftalardır gizemini korurken yayınlanan fragmanda Aslıhan Gürbüz göründü. Ceylan karakterini canlandıracak olan Aslıhan Gürbüz’ün hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.
2
16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olara İstanbul'da doğdu. Ayhan adında bir kardeşi vardır. 5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu.
3
Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"'ı canlandırdı.