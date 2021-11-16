Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı'nda Ceylan göründü...

16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olara İstanbul'da doğdu. Ayhan adında bir kardeşi vardır. 5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu.