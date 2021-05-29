Aslıhan Güner yeni imajını takipçileriyle paylaştı

‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner, yeni imajını sevenleriyle paylaştı. Başrol oynadığı dizi final yapan Güner, kızıl saç rengini değiştirdi.Aslıhan Güner, rol aldığı dizideki saçları ile de çok beğenilmişti. Ancak güzel oyuncu dizi boyunca kızıl renkli olan saçlarına final sonrasında veda etti.Saçlarını kahverengine boyatan Güner, yeni görüntüsüyle hayranlarının karşısına çıktı.Bu değişikliğin nedeni olarak Aslıhan Güner'in yeni projesi için imajını değiştirdiği de öne sürüldü.