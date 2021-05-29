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Kelebek
Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 - 16:58 | 

Aslıhan Güner yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Rol aldığı 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisi final yapan Aslıhan Güner, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Güner, dizi gereği kızıl olan saçlarına veda etti.

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‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner, yeni imajını sevenleriyle paylaştı. Başrol oynadığı dizi final yapan Güner, kızıl saç rengini değiştirdi.

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Aslıhan Güner, rol aldığı dizideki saçları ile de çok beğenilmişti. Ancak güzel oyuncu dizi boyunca kızıl renkli olan saçlarına final sonrasında veda etti.

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Saçlarını kahverengine boyatan Güner, yeni görüntüsüyle hayranlarının karşısına çıktı.

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Bu değişikliğin nedeni olarak Aslıhan Güner'in yeni projesi için imajını değiştirdiği de öne sürüldü.

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