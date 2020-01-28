MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!
GeriMagazin Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 07:45 | 

Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!

Ünlüler aleminde tek çocuk sahibi olan isimlerin yanı sıra bu sayıyla yetinmeyenler de var..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeği Asil Aslan'ı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018’de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda’yı 2018’de, Asil Aslan’ı 30 Haziran’da dünyaya getirmişti.

2
Abone Olgoogle-news

Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini, 5 çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan 3’üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; Asil Aslan’ı sezaryenle dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan’ın bu kez gönlünden bir kız geçiyor.

3
Abone Olgoogle-news

Ünlüler aleminde tek çocuk sahibi olan isimlerin yanı sıra bu sayıyla yetinmeyenler de var..

İşte onlardan bazıları...

4
Abone Olgoogle-news

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural abisi Engincan Ural ve annesinin fotoğrafını paylaştı. İlk kez yayınlanan fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte ünlü isimler ve aileleri...

5
Abone Olgoogle-news

Bir zamanlar dansları ile izleyenleri büyüleyen Sibel Can, sonralarda sahnelerin aranılan solistlerinden oldu.Sibel Can şöhretle henüz yeni tanışmıştı ki hayatını Hakan Ural ile birleştirdi.

6
Abone Olgoogle-news

Güzel yıldız ilk olarak oğlu Engincan'ı sonrasında ise kızı Melisa'yı aldı kucağına...

7
Abone Olgoogle-news

"Çocuklarımı babasız büyütmek istemiyorum" diyen Sibel Can'ın evliliğine nazar değdi ve ikili sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Sibel Can ikinci evliliğini iş adamı Sulhi Aksüt ile yaptı.

8
Abone Olgoogle-news

Evlendiğinde 5 aylık hamile olan Can, nikahtan kısa bir süre sonra gittiği Amerika'da oğlu Emir'i dünyaya getirdi.

9
Abone Olgoogle-news

HPE ile Intel'in işbirliği hangi fırsatları doğuruyor?

Pandemi sürecinde pek çok şirket zorunlu olarak dijital dönüşüme hızlıca adapta olmaya başladı. Kurumlar hızla dijitalleşirken bu alanda uzun yıllardır pek çok işletmenin yanında olan HPE de geliştirdiği çözümlerle kurumların yanında yer alıyor. Bu kapsamda Intel ile işbirliklerini anlatan HPE Türkiye Hibrit BT Kategori Yöneticisi Burak Özgür, HPE'nin bu süreçte neler yaptığını hurriyet.com.tr'ye anlattı. (Sponsorlu İçerik)

10
Abone Olgoogle-news

Yeşilçam'a uzun yıllar emek veren Cihan Ünal beyaz perdenin aranılan oyuncularından biriydi.

11
Abone Olgoogle-news

Ünal, ilk evliliğini dönemin ünlü mankenlerinden Sabiha Tarkan ile yaptı.Ünal'ın bu evlilikten Irmak ismini verdiği bir kızı oldu. Ancak mutluluk uzun sürmedi ve çift yollarını ayırdı.

12
Abone Olgoogle-news

Cihan Ünal daha sonra bir film setinde tanıştığı rol arkadaşı Türkan Şoray ile aşk yaşamaya başladı. İkili kısa bir süre sonra ilişkilerini resmiyete döktü ve evlendi.

13
Abone Olgoogle-news

Cihan Ünal - Türkan Şoray çiftinin Yağmur isminde bir kızları oldu. Başlarda her şey yolundaymış gibi görünse de Cihan Ünal ikinci evlilik denemesinde de mutlu olamadı.

14
Abone Olgoogle-news

Şu sıralar ortalarda görünmeyen usta oyuncunun yaptığı evliliklerden iki kızı var.

15
Abone Olgoogle-news

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’la eşi Melis Ülken’in üç çocuğunun bir arada çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Oyuncak araba içinde görülen ve babaları gibi kızıl saçlarıyla dikkat çeken çocuklardan büyük olanının adı Ayşe Derya, ikizlerin adları ise Leyla ve Ali.

16
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, hamile olduğunu açıkladı. Ünlü çift sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla çocukları Kuzey'e kardeş geleceğini duyurdular.

17
Abone Olgoogle-news

Başarılı komedyen ve sunucu Eser Yenenler ikinci kez baba olma sevinci yaşayacak. Geçtiğimiz yıl ekim ayında oğlu Kuzey’i kucağına alan Berfu Yenenler müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Berfu Yenenler paylaştığı gönderide, ‘’Evet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi! Kuzey’e kardeş geliyor" ifadelerini kullandı.

18KUZEY EMMİ ABİ OLUYOR
Abone Olgoogle-news

"KUZEY EMMİ ABİ OLUYOR"

Eser Yenenler ise paylaşımında, "Kuzey ile anlamlandırdığımız hayatımız artık daha anlamlı hale geliyor .. Kuzey emmi abi oluyor" notunu düştü.

19
Abone Olgoogle-news

Demet Şener, Türkiye'nin tescilli güzellerinden ve posyumların aranılan mankenlerinden biriydi.

20
Abone Olgoogle-news

Fırtınalı aşk hayatından sonra Şener, basketbolcu İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturdu.

21
Abone Olgoogle-news

Çift evlilikleriden kısa bir süre sonra bebek müjdesisini basın mensuplarıyla paylaştı.

22
Abone Olgoogle-news

Demet Şener ilk olarak kızı İrem'i kucağına aldı.

23
Abone Olgoogle-news

İrem henüz 2 yaşına gelmişti ki, Kutluay cephesinden ikinci bebek müjdesi geldi.

24
Abone Olgoogle-news

Demet Şener, 27 Mart 2009'da ikinci çocuğu Ömer'i dünyaya getirdi.

25
Abone Olgoogle-news

Demet Şener - İbrahim Kutluay çifti geçtiğimiz yıl çekişmeli bir boşanma süreci geçirdi ve çift anlaşmalı olarak boşandı.

26
Abone Olgoogle-news

Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Arsoy, bir döneme damga vuran yıldızlardan...

27
Abone Olgoogle-news

Yakışıklılığı ile de göz dolduran usta jön, hayatını Soley Arsoy ile birleştirdi.

28
Abone Olgoogle-news

Mutlu evliliğin ilk meyvesi Gökhan Arsoy oldu.

29
Abone Olgoogle-news

Artık tam bir aile olan Arsoy çiftinin mutluluğunu kızları Aşkım'ın doğumu daha da perçinledi.

30
Abone Olgoogle-news

Yıldız oyuncu, kendisi gibi oyunculuğu seçen iki çocuk babası.

31
Abone Olgoogle-news

Türkiye Gülşah Alkoçlar'ı Hülya Koçyiğit'in kızı olmasının dışında, kendine has oyunculu ile tanıdı.

32
Abone Olgoogle-news

Yeşilçam'ın en başarılı çocuk oyuncuları arasında yerini alan Gülşah, büyüdü ve hayatını Alkoçlar Otel'in varisi Ender Alkoçlar ile birleştirdi.

33
Abone Olgoogle-news

Genç yaşında anne olan Gülşah ilk olarak kızı Neslişah'ı kucağına aldı.

34
Abone Olgoogle-news

Neslişah henüz 4 yaşına gelmişti ki Gülşah, ikinci kez hamile olduğu müjdesini verdi.

35
Abone Olgoogle-news

Gülşah - Ender Alkoçlar çiftinin mutluluğu kızları Aslışah'ın doğumuyla daha da perçinlendi.

36
Abone Olgoogle-news

Magazin aleminin en düzeyli evliliklerinden birinde sahip olan Gülşah Alkoçlar iki kız annesi.

37
Abone Olgoogle-news

Başarılı iş adamlarından Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile yaşadığı aşk sayesinde bir anda şöhrete kavuştu.

38
Abone Olgoogle-news

Çift büyük aşklarını Paris'te kıyılan nikahla resmileştirdi.

39
Abone Olgoogle-news

Evlendiğinde 4 aylık hamile olan Hülya Avşar, 16 Ocak 1998'de kızı Zehra'yı dünyaya getirdi.

40
Abone Olgoogle-news

Kaya Çilingiroğlu kızına olan sevgisini " Onun yüzünü gördüğümde yaşadığımı anladım" sözleriyle anlattı.

41
Abone Olgoogle-news

Aradan geçen yıllarda Kaya Çilingiroğlu'nun adı bir çok isimle aşk dedikodusuna karıştı. Son olarak Feraye Tanyolaç ile yaşadığı ilişkiyi itiraf etmesi Hülya - Kaya evliliğinin sona ermesine neden oldu. Ünlü iş adamı boşandıktan kısa bir süre sonra Tanyolaç ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

42
Abone Olgoogle-news

Çiftin evliliklerinden Kaya ismini verdikleri bir oğulları oldu. Uzun bir birliktelik yaşayan çift daha sonra anlaşmalı olarak boşandı.

43
Abone Olgoogle-news

Kaya Çilingiroğlu, şimdilerde "Onlar için dünyayın yakarım" dediği iki çocuk babası.

44
Abone Olgoogle-news

İnşaatta şarkı söylerken keşfedilen ve bugün müziğin en güçlü isimleri arasında yerini alan İbrahim Tatlıses'in özel hayatı her daim çok konuşuldu.

45
Abone Olgoogle-news

Tatlıses, ilk evliliğini Şanlıurfa'da Adalet Durak ile yaptı.

46
Abone Olgoogle-news

Çiftin bu evlilikten Ahmet ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Ancak mutluluk uzun sürmedi.

47
Abone Olgoogle-news

Şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan İbrahim Tatlıses, film setinde tanıştığı Perihan Savaş ile aşk yaşamaya başladı.

48
Abone Olgoogle-news

Çiftin bu birkiltelikten Melek Zübeyde isminde bir kızları dünyaya geldi.

49
Abone Olgoogle-news

Tatlıses'in bu birlikteliği de doğan kızlarına rağmen uzun sürmedi.

50
Abone Olgoogle-news

İbrahim Tatlıses ayrılıktan kısa bir süre sonra Derya Tuna ile aşk yaşadı.

51
Abone Olgoogle-news

Tatlıses'in hayat arkadaşım dediği Tuna ile birlikteliği 18 yıl sürdü.

52
Abone Olgoogle-news

Derya Tuna - İbrahim Tatlıses çiftinin bu birliktelikten İdo isminde bir oğulları var.

53YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN SIR
Abone Olgoogle-news

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN SIR!

Çocuklara olan düşkünlüğüyle bilinen İbrahim Tatlıses, Işıl Çıtak ile gizli bir aşk yaşadığını ve bu birliktelikten de bir kızı olduğunu yıllar sonra itiraf etti. Uzun süre kızını kabul etmeyen İbrahim Tatlıses daha sonra Dilan Çıtak'a soyadını verdi.

54
Abone Olgoogle-news

Uğradığı silahlı saldırı sonrası zor günler geçiren İbrahim Tatlıses, radikal bir karar alıp uzun zamandır aşk yaşadığı Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu birlikteliğinden Elif Ada adında bir kız çocuğu oldu. İkili daha sonra anlaşmalı olarak boşandı. Tatlıses bir süredir yalnız bir hayat yaşıyor.

55
Abone Olgoogle-news

Podyumların aranılan isimlerinden Çağla Şıkel ve popçu Emre Altuğ dört yıllık ilişkilerini 2008 yılında nikah masasına oturarak taçlandırdı.

56
Abone Olgoogle-news

Çiftin Kuzey adını verdikleri ilk bebekleri 2009 yılında dünyaya geldi.

57
Abone Olgoogle-news

Çağla Şıkel - Emre Altuğ çiftinin boşanacakları iddia edilmeye başlamıştı ki, Şıkel ikinci bebeğin müjdesini verdi.

58
Abone Olgoogle-news

Mutluluklarıyla imrendiren çift ikinci oğullarına Uzay adını verdi. Ünlü çift 13 yıllık birlikteliğin ardın boşandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi