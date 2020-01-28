Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!
Ünlüler aleminde tek çocuk sahibi olan isimlerin yanı sıra bu sayıyla yetinmeyenler de var..
Geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeği Asil Aslan'ı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018’de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda’yı 2018’de, Asil Aslan’ı 30 Haziran’da dünyaya getirmişti.
Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini, 5 çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan 3’üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.
Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; Asil Aslan’ı sezaryenle dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan’ın bu kez gönlünden bir kız geçiyor.
Ünlüler aleminde tek çocuk sahibi olan isimlerin yanı sıra bu sayıyla yetinmeyenler de var..
İşte onlardan bazıları...
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