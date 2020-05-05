Aslıhan Doğan en büyük lüksünü anlattı

'ÖNEMLİ OLAN DOĞUMUM' "Karantina bitince şunu yaparız diye bir şey hiç düşünmedik. Doğumum var, benim kafam ona takılıyor. Kontrollerim var, ihmal edemem. Sürekli hastaneye girip çıkma durumum olacak. Benim önceliğim Hamza'yı, ailemi ve kendimi korumak. İnanın 'bu süreç bitsin şunu yapalım, bunu yapalım' diye bir şey konuşmadık. Sürecin ne kadar süreceğini ve nasıl devam edeceğini bilmiyoruz."