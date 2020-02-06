Aslıhan Doğan, bebeğin adını açıkladı!

2. Sayfa programına konuşan Doğan, "Bebek 4 aylık oldu, 5 ayımız kaldı. Hamza Arda abi olacak. Oğlumuzun adı Asil Aslan olacak." dedi. Aslıhan Doğan, hamileliğiyle ilgili olarak ise "4 ayda yarım kilo aldım. Ben 5,5-6. ayda kilo almaya başlıyorum." açıklaması yaptı.