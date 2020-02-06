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Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 11:41, /

Aslıhan Doğan, bebeğin adını açıkladı!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan, oğlunun adını da ilk kez açıkladı.

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Arda Turan ile Aslıhan Doğan, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Hamza Arda, aynı yıl ekim ayında dünyaya geldi.

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Arda Turan ile Aslıhan Doğan şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Çift geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi.

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İkinci kez erkek annesi olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan, oğlunun adını da ilk kez açıkladı.

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2. Sayfa programına konuşan Doğan, "Bebek 4 aylık oldu, 5 ayımız kaldı. Hamza Arda abi olacak. Oğlumuzun adı Asil Aslan olacak." dedi. Aslıhan Doğan, hamileliğiyle ilgili olarak ise "4 ayda yarım kilo aldım. Ben 5,5-6. ayda kilo almaya başlıyorum." açıklaması yaptı.

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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan, oğlunun adını da ilk kez açıkladı.

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