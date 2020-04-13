Aslı Turanlı'dan itiraf: Dolgu yaptırdım, neredeyse kör oluyordum!

◊ Gün içindeki temponuz nasıldır?



- Sabah saat 06.02’de alarmım çalıyor. ‘Neden 06.00 değil de 06.02’ diye soracak olursanız alarmı 2 dakika geç kurmak küçüklüğümden beri her zaman yaptığım bir şey. 2 uğurlu rakamım. Her neyse... Alarm çalınca kendimi asmak istiyorum, çünkü uykuyu çok seviyorum. 07.15 gibi fiks spora gidiyorum. 08.00’den itibaren güne, sağlıklı ve erken başlıyorum. Çalıştığım zamanlar sadece işe odaklanıyorum.



Spor sonrası ise günün kalan kısmını o günkü psikolojime göre planlıyorum. Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bunu özellikle söylüyorum çünkü çok renkli bir babam var.