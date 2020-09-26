Aslı Turanlı ve Sergen Yalçın aşkı belgelendi!

Aşk dedikodularıyla gündeme gelen Aslı Turanlı ve Sergen Yalçın önceki gün Etiler’de görüntülendi.
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◊ Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Portekizli Rio Ave ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi eleme maçı öncesinde sunucu Aslı Turanlı ile buluştu.
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İkili, Etiler’deki Papermoon’da baş başa yemek yedi. 2 saat süren yemeğin ardından Aslı Turanlı mekandan taksiyle ayrıldı. Sergen Yalçın ise bir arkadaşının aracıyla maçın oynandığı Vodafone Park’a geçti.
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Sergen Yalçın’ın Aslı Turanlı’yla tanışabilmek için 3 ay uğraştığı ve ikilinin yaklaşık 1 aydır ilişki yaşadığı söyleniyor.