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Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 08:56 | 

Aslı Turanlı ve Sergen Yalçın aşkı belgelendi!

Aşk dedikodularıyla gündeme gelen Aslı Turanlı ve Sergen Yalçın önceki gün Etiler’de görüntülendi.

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◊ Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Portekizli Rio Ave ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi eleme maçı öncesinde sunucu Aslı Turanlı ile buluştu.

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İkili, Etiler’deki Papermoon’da baş başa yemek yedi. 2 saat süren yemeğin ardından Aslı Turanlı mekandan taksiyle ayrıldı. Sergen Yalçın ise bir arkadaşının aracıyla maçın oynandığı Vodafone Park’a geçti.

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Sergen Yalçın’ın Aslı Turanlı’yla tanışabilmek için 3 ay uğraştığı ve ikilinin yaklaşık 1 aydır ilişki yaşadığı söyleniyor.

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Sergen Yalçın mekanı otopark kapısından terk etti, arkadaşının aracına binerek uzaklaştı.

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Aslı Turanlı, ağustos ayında Beşiktaş’ın POAK takımıyla oynadığı maç sırasında “Bence Sergen oyuna girsin” şeklinde bir tweet atmıştı.

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