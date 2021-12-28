Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Turanlı'dan açıklama 'Yanlış diyet kurbanı oldum'
Güzel oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sağlık problemleri yaşadığını açıkladı. Sağlık sorununun nedeni yanlış diyet olan Aslı Turanlı, 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu. Peki, Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Turanlı'nın açıklamaları...
Aslı Turanlı'nın, "Kendimi hiçbir zaman başkalarıyla kıyaslamadım. Şimdi neredeyse kendimi başkalarıyla kıyaslamaya zorlayan bir sektörde çalışıyorum ve daha kötüsü sürekli sahte bir imajla yüzleşiyorum. Salgın diyorlar, aman dikkat. Ben, 'Daha iyi görünmek için sürekli yaptığım diyetler yüzünden bağışıklık sistemimin çökmesi' diyorum. Yeni yılda önce sağlığınıza sonra sevdiklerinize ve kendinize iyi davranın. Geçmiş olsun mesajlarınız için bin şükran" paylaşımının ardından genç sunucunun sağlık durumu merak konusu oldu. KAtıldığı 2. Sayfa programında sevenlerine mutlu haber veren Aslı Turan, iyileştiğini ifade etti ancak yanlış diyet kurbanı olduğunu söyledi.
"GÜZEL OLMA BASKISI VAR"
Aslı Tunanlı, ekran önünde olması nedeniyle zayıf olmak için bir baskı oluştuğunu söylerek, "Estetiğe karşı değilim, bunu demek için hiç estetik yaptırmamış olmam lazım. Ama doğallığı bozmamaktan yanayım1 dedi.
Üst dudağında gereksiz dolgudan rahatsız olduğunu da belirten Aslı Turanlı, en yakın zamanda dolguyu aldıracağını ifade etti.
Üst dudağında gereksiz dolgudan rahatsız olduğunu da belirten Aslı Turanlı, en yakın zamanda dolguyu aldıracağını ifade etti.
ASLI TURANLI KİMDİR?
1993 yılında doğan Aslı Turanlı sanat hayatına ilkokulda başladı, aynı zamanda Mujdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimine başladı. Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezun oldu.
Çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Dizi ve Sinema ile başladı. Ayrıca TV sunucusu eğitimi aldı.
Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.
Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.
Çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Dizi ve Sinema ile başladı. Ayrıca TV sunucusu eğitimi aldı.
Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.
Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.