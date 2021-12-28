Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Turanlı'dan açıklama 'Yanlış diyet kurbanı oldum'

Aslı Turanlı'nın, "Kendimi hiçbir zaman başkalarıyla kıyaslamadım. Şimdi neredeyse kendimi başkalarıyla kıyaslamaya zorlayan bir sektörde çalışıyorum ve daha kötüsü sürekli sahte bir imajla yüzleşiyorum. Salgın diyorlar, aman dikkat. Ben, 'Daha iyi görünmek için sürekli yaptığım diyetler yüzünden bağışıklık sistemimin çökmesi' diyorum. Yeni yılda önce sağlığınıza sonra sevdiklerinize ve kendinize iyi davranın. Geçmiş olsun mesajlarınız için bin şükran" paylaşımının ardından genç sunucunun sağlık durumu merak konusu oldu. KAtıldığı 2. Sayfa programında sevenlerine mutlu haber veren Aslı Turan, iyileştiğini ifade etti ancak yanlış diyet kurbanı olduğunu söyledi.