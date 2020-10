Aslı Samat'tan 'kilolu kadınlara başrol verilmiyor' açıklaması: O kişinin kim olduğu ile ilgili

* O’na aslında öyle olmadığını anlatır mısın?

Hayır. Çünkü ‘öyle olduğuna’ inanmak istiyorsa inansın. Kimseyi ikna etmekle uğraşamam.



* Kendini affettireceğin bir andasın şu an, seni dinliyor. Anlatır mısın?

Özür dilerim öyle olsun istemedim, aşırı tecrübesizdim ve yaşadığın sürece boyunca her şeyimi beni affet diye veriyor olacağım.



* O sürprizi gerçekten anlamamıştı, sence neden?

Allah’a şükür öyle bir arkadaşım yok.



* O’nu nasıl sevdiğini tarif eder misin?

Ponçiklerim! Canımdan can gibi seviyorum. İnatlarını, huysuzluklarını, kıskançlıklarını, denizde yüzmelerini, uyumalarını, her şeylerini ayrı seviyorum.