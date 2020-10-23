Aslı Samat'tan 'kilolu kadınlara başrol verilmiyor' açıklaması: O kişinin kim olduğu ile ilgili

* Ezgi Mola'da bu konuda, "Rolün kiloyla hiçbir ilgisi yok. Ben bu algıyı yıktım" dedi. Bu algı oyuncuların yeteneklerini daha iyi göstermesiyle tamamen yıkılır mı yoksa cast bakışı her zaman belli sınırlarda mı başrol tercih edecek sence?



Orada şöyle bir durum var. ‘Canım Ailem’ zamanı 10 yıl önce güzellik algısı bu kadar sınırlı değildi. Aynı dönemde Aslıhan Gürbüz de hafif kilolu olarak ‘Yahşi Cazibe’de başrol oynuyordu. Belki böyle bir sorun bile yoktu. Zamanla bu duruma geldi. Şimdilerde yine aynı iki isimle bu algı yavaş yavaş değişmeye başladı gibi oldu ama ‘bu algıyı yıktım’ diye bir şey yok. O kişinin kim olduğuyla ilgili. Herhangi bir yapımcı ‘Başrolümüz için güzel, yetenekli, ağzı şöyle burnu böyle, 38 beden kız bulmalıyız’ dediği gibi ‘Başrolümüz için kilolu, yetenekli bir kadın oyuncu bulmalıyız’ dediğinde benim için ‘o algı yıkılıyor’ olur.