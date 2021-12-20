Aslı Hünel'in abisi Saruhan Hünel kimdir? İşte Saruhan Hünel'in hayatı hakkında bilgiler

Kariyerine ilk olarak mankenlikle başlayan Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonudur. Beyaz perdeye adımını 1993 yapımı 'Yasak Sokaklar' ile atan Saruhan Hünel, 'Ufukta Bir Ağaç' ve 'Somuncu Baba: Aşkın Sırrı' filmlerinde de rol aldı.