MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAslı Hünel'in abisi Saruhan Hünel kimdir? İşte Saruhan Hünel'in hayatı hakkında bilgiler
GeriMagazin Aslı Hünel'in abisi Saruhan Hünel kimdir? İşte Saruhan Hünel'in hayatı hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 14:11 | 

Aslı Hünel'in abisi Saruhan Hünel kimdir? İşte Saruhan Hünel'in hayatı hakkında bilgiler

Ünlü sanatçı Aslı Hünel, bir süredir birlikte olduğu Savaş Fatin Yurtsever ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Gecenin en dikkat çeken ayrıntısı ise, Aslı Hünel’in Saruhan Hünel'in düğüne katılmaması olmuştu. Aslı Hünel, yıllar sonra sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi’nde abisi Saruhan Hünel ile ilgili konuştu. Aslı Hünel,"Abim biliyorum çok üzülüyor, küstük. Ama biliyorum keşke yapmasaydım diye içerisinden geçiyor. " ifadelerini kullandı. Peki, Saruhan Hünel kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat'tan Türkiye'ye göç eden Saruhan Hünel'in baba tarafı Arnavut, anne tarafı ise Arap kökenlidir.
2
Kariyerine ilk olarak mankenlikle başlayan Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonudur. Beyaz perdeye adımını 1993 yapımı 'Yasak Sokaklar' ile atan Saruhan Hünel, 'Ufukta Bir Ağaç' ve 'Somuncu Baba: Aşkın Sırrı' filmlerinde de rol aldı.
3
1992'de 'Gündüzün Karanlığı'nda rol alarak dizilerde boy göstermeye başlayan Saruhan Hünel 'Tatlı Betüş', 'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar', 'Serçe' ve 'Karagül' gibi pek çok dizinin kadrosunda yer aldı.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi