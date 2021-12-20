Aslı Hünel'in abisi Saruhan Hünel kimdir? İşte Saruhan Hünel'in hayatı hakkında bilgiler
Ünlü sanatçı Aslı Hünel, bir süredir birlikte olduğu Savaş Fatin Yurtsever ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Gecenin en dikkat çeken ayrıntısı ise, Aslı Hünel’in Saruhan Hünel'in düğüne katılmaması olmuştu. Aslı Hünel, yıllar sonra sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi’nde abisi Saruhan Hünel ile ilgili konuştu. Aslı Hünel,"Abim biliyorum çok üzülüyor, küstük. Ama biliyorum keşke yapmasaydım diye içerisinden geçiyor. " ifadelerini kullandı. Peki, Saruhan Hünel kimdir?
Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat'tan Türkiye'ye göç eden Saruhan Hünel'in baba tarafı Arnavut, anne tarafı ise Arap kökenlidir.