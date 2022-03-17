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Aslı Enver’in sevgilisi Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

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Aslı Enver, Önder Öztarhan’la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Önder Öztarhan’la Çeşme tatilinde görüntülenen Enver, ilişkisiyle ilgili sorular üzerine “İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim” demekle yetindi. Haberler ardından Önder Öztarhan ile ilgili araştırmalar başladı. Aslı Enver’in sevgilisi Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

1/3Aslı Enver’in sevgilisi Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne

Ahmet Önder Öztarhan 1972 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Orta ve Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini ise Amerika’da Pazarlama ve İşletme üzerine University of Massachusetts Amherst’de aldı.

2/3Aslı Enver’in sevgilisi Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne

Kariyerine küresel çaplı markaları pazara kazandıran Vepa Aile şirketinde adım atan Önder Öztarhan, 1996 yılından 2000 yılına kadar grubun kozmetik bölümünde görev aldı. Başarılı iş insanı 2000 yılında Vepa Sport Perakende Direktörü ve 2002 yılında da Genel Müdürlük pozisyonlarını yürüttü.

3/3Aslı Enver’in sevgilisi Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne

İş insanı Önder Öztarhan’ın ünlü reklamcı Nail Keçili’nin kızı Nazlı Keçili olan evliliğinden Nazenin ve Sahara isminde iki kızı var.

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