Aslı Enver'den yıllar sonra gelen itiraf: Ayıp olmasın diye randevuya gittim!

‘YAKIŞIKLIM’I ÇOK SEVİYORUM ◊ İnsanların senin hakkında doğru olduğunu düşündüğü ama olmayan şey nedir?

- Fazla hanım hanımcık ve içine kapalı biri olduğumu düşünüyorlar.

Hiç alakası yok. Siz beni bir de kendi alanımda görün.



◊ Duygusal bağın olan en saçma şey nedir?

- Arabam. O kadar seviyorum ki arabamı. Çok saçma. O kadar yol kat ettik onunla, o kadar gittik geldik, hep bir anım var. Arabam, yakışıklım.