Aslı Enver'den yıllar sonra gelen itiraf: Ayıp olmasın diye randevuya gittim!
Aslı Enver, İbrahim Selim’in YouTube programı “Bu Gece”ye konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, ilginç itiraflarda bulundu.
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1
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‘YAKIŞIKLIM’I ÇOK SEVİYORUM
◊ İnsanların senin hakkında doğru olduğunu düşündüğü ama olmayan şey nedir? - Fazla hanım hanımcık ve içine kapalı biri olduğumu düşünüyorlar. Hiç alakası yok. Siz beni bir de kendi alanımda görün.
◊ Duygusal bağın olan en saçma şey nedir? - Arabam. O kadar seviyorum ki arabamı. Çok saçma. O kadar yol kat ettik onunla, o kadar gittik geldik, hep bir anım var. Arabam, yakışıklım.
2
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AYIP OLMASIN DİYE DATE’E ÇIKTIM
◊ En tuhaf date’in (randevun) nasıldı?
- En yakın arkadaşım benim telefonumdan date’imi ayarlayıp “Ha bu arada yarın date’in var, haberin olsun” dedi. Ayıp olmasın diye gitmek zorunda kaldım. Sonrası olmadı.
3
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◊ Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey neydi?
- Hoşlandığım çocuk Beşiktaşlı diye beden dersinde Amokachi’li Beşiktaş forması giymiştim. Abiminkini çalmıştım. Çok küçüktüm tabii. Ama işe yaramıştı. Bakmıştı ‘Ne yapıyor bu’ diye.
4
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PARMAKLARIMI KIRMAK İSTİYORUM
◊ Sarhoşken attığın, sonra uyanınca pişman olduğun mesajlar oldu mu?
- İçmeye gerçekten gerek yok bunu yapmam için. Fazla neşelendiğimde de tık tık tık yazıyorum. Hiç tutamıyorum çünkü. Bu parmaklarımı bazen kırmak istiyorum.
5
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◊ Disleksi hastalığınla ilgili komik bir anın var mı?
- Kardeşimi okula yazdırmaya gittik. Duvarda ‘İstanbul’ yazısı vardı. ‘İstanbul hatırası ne alaka burada’ dedim son derece ukala bir şekilde. Anıl suratıma bakıp ‘Abla İstanbul haritası o’ dedi. Dışarıdaki için komik görünüyor olabilir ama genelde sen o sırada acı çekiyor oluyorsun.”
6
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‘BOMBABOMBA.COM’ HOŞUMA GİDİYOR
◊ Dinlemekten utandığın ama kendini dinlemekten alıkoyamadığın bir şarkı var mı?
- 90-60-90 Vücudum Var. (İsmail YK şarkısı) Seviyorum. Güzel bir sound’u var. Arabada sesi açarsın, bomba bomba nokta com! Hoşuma gidiyor, yapacak bir şey yok.