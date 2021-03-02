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Haber Giriş: 02 Mart 2021 - 10:40 | 

Aslı Enver ile Murat Boz'dan kafa karıştıran paylaşımlar

Oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yanlışlıkla eski sevgilisi Murat Boz'un bir fan hesabını takip etmişti. Enver, Boz'un fan hesabını takip ettiğini anlayınca takibi bırakmıştı. Eski aşıklar bu kez de sosyal medya paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı.

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'Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çifti, 2019 yılının ekim ayında yollarını ayırmıştı. Enver ve Boz uzun süre önce ayrılsalar da sosyal medyadaki hareketleriyle sık sık gündeme geliyor.

2ŞAŞIRTAN HAREKET

ŞAŞIRTAN HAREKET!

Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti. Geçtiğimiz ay da Aslı Enver, şaşırtan bir harekette bulundu.Enver, Boz'un fan hesabını takip etti. Bunu fark eden sosyal medya kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. Ünlü oyuncunun bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver, kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.

3DAKİKALAR İÇERİSİNDE AYNI EMOJİ

DAKİKALAR İÇERİSİNDE AYNI EMOJİ!

Enver ve Boz bugün de aynı dakikalar içerisinde Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Enver, paylaşımına beyaz kalp emojisi koydu. Boz ise siyah-beyaz kalp emojisi koydu. Eski aşıkların bu paylaşımları yine "Barıştılar mı?" sorusunu gündeme getirdi.

4ASLIYA GÖNDERME Mİ YAPTI

ASLI'YA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Instagram hesabının hikaye bölümünden bir fotoğrafını paylaşan Murat Boz, "Ben yine bekledim seni. En iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı" mesajını yazmıştı.Ünlü şarkıcının bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. Kimileri "Yeni şarkısının sözlerini paylaşmış" derken, bazı takipçileri de "Eski aşkı Aslı Enver'e gönderme yapıyor" yorumunda bulunmuştu.

5İLİŞKİLERİ NEDEN BİTTİ

İLİŞKİLERİ NEDEN BİTTİ?

Murat Boz'un evlilik fikrine sıcak bakmaması nedeniyle Aslı Enver'in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Çift, Ekim 2019'dan bu yana görüşmüyor. İkilinin hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.Ayrılığa üzülen Aslı Enver ve Murat Boz'un hayranları, "Birbirinize bir şans daha verin" çağrısı yapıyor

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