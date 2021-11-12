Aslı Bekiroğlu: Yapımcılar 'kilo ver' diyor

‘en seksi’ seçilmeme eşim de şaşırdı People dergisi, ABD’li oyuncu Paul Rudd’u “yaşayan en seksi erkek” seçti. “Friends” dizisinin ardından “Ant-Man” filmiyle yıldızı parlayan 52 yaşındaki Rudd, bu unvanın kendisini şaşırttığını esprili bir açıklamayla dile getirdi: “İnsanların bunun için seçildiğimi duyduklarında ‘Ne?’ diyeceklerini bilecek kadar farkındalığım var. Bu sahte bir alçakgönüllülük değil. Bunu benden önce alması gereken çok insan var.” Oyuncu, eşinin tepkisini de şöyle anlattı: “Şaşkındı. Biraz kıkırdama ve şoktan sonra ‘Ah doğru seçim’ dedi. Ve bu çok tatlıydı. Tahminen doğruyu söylemiyordu ama ne diyecekti ki?”