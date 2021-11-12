Aslı Bekiroğlu: Yapımcılar 'kilo ver' diyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
'Benim takıntım yok ama...'
Oyuncu Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, “Yeni bir projeniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bandırma Füze Kulübü filminin çekimleri başladı. Ekip bugün sete çıktı ben de yarın. Yürüyüş yapmak, kahve içmek ve yemek yemek dışında başka bir şey yapmıyorum. Yemek yapmayı da bilmiyorum.” Bekiroğlu, kilo konusunda takıntısı olmadığını da ifade etti: “Benim takıntım yok ama yapımcıların oluyor. ‘Kilo ver’ diyorlar.” (Behlül AYDIN)
2
Sadece erkadaşız
Oyuncu Melisa Döngel’in Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Döngel, Sosa ile bir arkadaş ortamında tanıştığını doğruladı ancak aralarında ilişki olmadığını söyledi: “Fenerbahçe’nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Geçen gece de bir mekanda denk geldik. Kendisi benim arkadaşım.”
3
Uğurlu sayım 13
Ozan Doğulu, önceki akşam Fine Bomonti adlı mekanda sahne aldı. 90’ların sevilen pop eserlerini çalan Doğulu, Türkiye turnesine başlayacağını söyledi. Ünlü müzisyenin, kolundaki roma rakamıyla 13 yazılı dövmesi dikkat çekti. Bu sayının Doğulu’nun uğuru olduğu öğrenildi. (Sayit DURMAZ)
4
13. konser
Tan Taşçı, 13’üncü Harbiye Açıkhava konserini yağmur altında gerçekleştirdi. Sanatçı yine kapalı gişe bir performansa imza attı. Tan Taşçı, Harbiye Açıkhava konserlerine devam ediyor. Taşçı, önceki akşam aynı mekandaki 13’üncü performansını gerçekleştirdi. Sahnede 3 saat kalan Taşçı, yağmur altında şarkılarını seslendirdi. Bayhan Prodüksiyon izleyicilere şemsiye ve yağmurluk dağıttı. Sanatçı ayrıca 13’te 13 yaparak yine kapalı gişe bir konsere imza attı. Tan Taşçı’yı izlemeye gelenler arasında Burak Altay, Oya Ünal ve Öykü Gürman vardı. Şarkıcı, bu 12-13-14 Kasım’daki “Söz&Müzik: Tan Taşçı” konserleriyle kapanışı yapacak. Taşçı, 16 konser ile Harbiye’de bir rekoru kırmış olacak. (Sayit DURMAZ)
5
Seyirci seçti
“Aykut Enişte 2” için geri sayım başladı. Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ’ın başrolü paylaştığı film, 3 Aralık’ta vizyona girecek. İlk tanıtımı yayınlanan filmin afişi de belirlendi. Afişi, sosyal medyada gerçekleştirilen oylama sonucunda seyirciler seçti. Yapımını BKM’nin, yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği “Aykut Enişte 2”, Gülşah’la evlenmek üzereyken eski ‘enişte’ Talat’ın ortaya çıkmasıyla ne yapacağını şaşıran Aykut’un hikayesini beyazperdeye taşıyacak.
6
‘en seksi’ seçilmeme eşim de şaşırdı
People dergisi, ABD’li oyuncu Paul Rudd’u “yaşayan en seksi erkek” seçti. “Friends” dizisinin ardından “Ant-Man” filmiyle yıldızı parlayan 52 yaşındaki Rudd, bu unvanın kendisini şaşırttığını esprili bir açıklamayla dile getirdi: “İnsanların bunun için seçildiğimi duyduklarında ‘Ne?’ diyeceklerini bilecek kadar farkındalığım var. Bu sahte bir alçakgönüllülük değil. Bunu benden önce alması gereken çok insan var.” Oyuncu, eşinin tepkisini de şöyle anlattı: “Şaşkındı. Biraz kıkırdama ve şoktan sonra ‘Ah doğru seçim’ dedi. Ve bu çok tatlıydı. Tahminen doğruyu söylemiyordu ama ne diyecekti ki?”