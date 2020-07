Aslı Bekiroglu ve sevgilisi Can Koçkan yazın tadını çıkarıyor

CAN, İYİ SURATLI, İYİ NİYETLİ, TEMİZ KALPLİ BİR BEBEK GİBİ Aslı Bekiroglu ve sevgilisi Can Koçkan aşklarını Posta'ya böyle anlatmıştı...

Pandemi birçok ilişkinin bitmesine sebep oldu. Birlikte fazla zaman geçirmek size nasıl geldi?

Biz yaklaşık bir senedir birlikteyiz ve hemen hemen her gün beraberiz. Arkadaşlarımız “Birbirinizden sıkılmadınız mı?” diye soruyorlar ama cevabımız “Asla sıkılmıyoruz” oluyor. Karantina döneminden önce de sürekli beraberdik. Çok iyi bir ilişkimiz var. İnşallah nazar değmez ve hep böyle devam eder.