Aslı Bekiroglu ve sevgilisi Can Koçkan yazın tadını çıkarıyor

iNSANLAR KENDiSi GiBi OLMAYANI KABUL EDEMiYOR İkinizin de giyim tarzı renkli, çılgın ve sıra dışı... Türkiye’de renkli giyinen erkekler bazı kesimler tarafından pek hoş karşılanmıyor. Bu konuda hiç rahatsızlık yaşadın mı?

C.K.: Yaşadım ve yaşıyorum. İnsanlar çok ön yargılı. Kendisi gibi olmayanı kolay kabul edemiyor. Bana gey diyen de oldu. Ben böyle giyinmeyi seviyorum. Herkes kendinden sorumludur. Bu tarz düşünceleri çok saçma buluyorum ve kınıyorum.

Birbirinize ne kadar çok benzediğinizin farkında mısınız?

A.B.: Bizi tanımayanlar kardeş zannediyor. Sevgilim olduğunu söyleyince de “Gey değil mi?” diye soruyorlar. Sinir oluyorum. Hiç tanımadıkları birine, sırf renkli giyiniyor diye nasıl böyle diyorlar, anlayamıyorum.

C.K.: Gerçekten çok saçma. Ben böyleyim ve böyle olmaya da devam edeceğim. Çocukken annem de beni hep renkli giydirirdi. İnsanların giydiği kıyafetlerin rengine göre değerlendirilmesi ne kadar çağ dışı, değil mi?

