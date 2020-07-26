Aslı Bekiroglu ve sevgilisi Can Koçkan yazın tadını çıkarıyor

CAN, İYİ SURATLI, İYİ NİYETLİ, TEMİZ KALPLİ BİR BEBEK GİBİ
Aslı Bekiroglu ve sevgilisi Can Koçkan aşklarını Posta'ya böyle anlatmıştı... Pandemi birçok ilişkinin bitmesine sebep oldu. Birlikte fazla zaman geçirmek size nasıl geldi? Biz yaklaşık bir senedir birlikteyiz ve hemen hemen her gün beraberiz. Arkadaşlarımız “Birbirinizden sıkılmadınız mı?” diye soruyorlar ama cevabımız “Asla sıkılmıyoruz” oluyor. Karantina döneminden önce de sürekli beraberdik. Çok iyi bir ilişkimiz var. İnşallah nazar değmez ve hep böyle devam eder.
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Nasıl tanıştınız? A.B.: Benim müdavimi olduğum bir kafe vardı Cihangir’de. Can da sürekli oraya gelip gidiyordu. Birbirimize baka baka, flörtleşe flörtleşe aşkımız doğdu. Peki, ilk adımı kim attı? A.B.: Tabii ki ben! Can benden biraz daha utangaç davranıyordu. İyi ki de o adımı attım. O ilk adım, bana bu güzel adamı getirdi. Can, iyi suratlı, iyi niyetli temiz kalpli bir bebek gibi. Hep mutlu ve enerjik olmayı nasıl beceriyorsun? Öyle bir kaygım ya da çabam yok. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Demoralize olduğum zamanlar da oluyor ama bunu dış dünyaya belli etmiyorum.
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CAN’A DELi GiBi AŞIĞIM, HEM DE ÇOOOOK!
Görüyorum ki bir sürü dövmen var. Anlamları ne? A.B.: 11 dövmem var. Hepsinin de bir hikayesi var ama anlatmaya kalksam çok zamanımızı alır. C.K.: Ben dövmeleri çok seviyorum, yaptırmak da istiyorum ama henüz ne yaptıracağımı bulamadım. Sırf dövmem olsun diye de saçma sapan bir şey yaptırmak istemiyorum. Şu an yaşadığınız aşk mı yoksa birbirini beğenen iki kişinin flörtü mü? A.B.: Ben Can’a deli gibi aşığım. Hem de çooook! C.K.: Ben hayatımda hiçbir insana bu kadar çok değer vermedim. Bunun adına ne derseniz deyin. O, hayatımdaki en değerli varlığım. Sevgim, saygım gün geçtikçe daha da artıyor. Bunun adı aşksa evet aşığım.
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iNSANLAR KENDiSi GiBi OLMAYANI KABUL EDEMiYOR
İkinizin de giyim tarzı renkli, çılgın ve sıra dışı... Türkiye’de renkli giyinen erkekler bazı kesimler tarafından pek hoş karşılanmıyor. Bu konuda hiç rahatsızlık yaşadın mı? C.K.: Yaşadım ve yaşıyorum. İnsanlar çok ön yargılı. Kendisi gibi olmayanı kolay kabul edemiyor. Bana gey diyen de oldu. Ben böyle giyinmeyi seviyorum. Herkes kendinden sorumludur. Bu tarz düşünceleri çok saçma buluyorum ve kınıyorum. Birbirinize ne kadar çok benzediğinizin farkında mısınız? A.B.: Bizi tanımayanlar kardeş zannediyor. Sevgilim olduğunu söyleyince de “Gey değil mi?” diye soruyorlar. Sinir oluyorum. Hiç tanımadıkları birine, sırf renkli giyiniyor diye nasıl böyle diyorlar, anlayamıyorum. C.K.: Gerçekten çok saçma. Ben böyleyim ve böyle olmaya da devam edeceğim. Çocukken annem de beni hep renkli giydirirdi. İnsanların giydiği kıyafetlerin rengine göre değerlendirilmesi ne kadar çağ dışı, değil mi?