Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Giydiği transparan elbise gündem oldu!

Yakın arkadaşı Zeynep Bastık’ın Alaçatı’da düzenlenen düğün töreninde siyah iç çamaşırının gözüktüğü transparan bir elbise giyen Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabında düğünde çektirdiği kareleri yayınladı. İddialı yazlık elbisesiyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Bekiroğlu’nun bu elbisesi eleştirilere neden oldu. İşte Aslı Bekiroğlu’nun çok konuşulan elbisesi ve hayatı…