Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Giydiği transparan elbise gündem oldu!
Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış’ın düğün törenine katılan oyuncu ve şarkıcı Aslı Bekiroğlu, transparan elbisesiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Yakın arkadaşı Zeynep Bastık’ın düğünü için özel hazırlanan Aslı Bekiroğlu, turuncu tül elbisesinin altına giydiği mayo detaylı giysisiyle olay oldu. Düğünden sonra çok konuşulan Aslı Bekiroğlu, takipçileri tarafından merak konusuydu. Peki Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, neler yapıyor? İşte güzel şarkıcı ve oyuncuyla ilgili merak edilenler…
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Yakın arkadaşı Zeynep Bastık’ın Alaçatı’da düzenlenen düğün töreninde siyah iç çamaşırının gözüktüğü transparan bir elbise giyen Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabında düğünde çektirdiği kareleri yayınladı. İddialı yazlık elbisesiyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Bekiroğlu’nun bu elbisesi eleştirilere neden oldu. İşte Aslı Bekiroğlu’nun çok konuşulan elbisesi ve hayatı…
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ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?
Aslı Bekiroğlu 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır.
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İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır. Aynı zamanda müzikle de ilgilenen Bekiroğlu’nun youtube’ta renkli ses tonuyla seslendirdiği şarkılar beğeniliyor.