Aslantuğ Ailesi tatilde!

Elendiği yarışmada jüri üyesi oldu Berkay, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın halk konserinde sahneye çıktı.Berkay, yıllar önce Altın Güvercin’de yarıştığını ve elendiğini açıkladı: “O gün elendiğim Altın Güvercin’de bugün jüri üyesi olmak ve Kuşadası’nda halk konseri vermek, çok değişik bir duygu.”Şarkıcı, “O gün jüride yer alanlara söylemek istediklerim var tabii ama şimdi kalsın. Ben bu yıl yarışmacılara jüri üyesi olarak haksızlık yapmamaya çok özen gösterdim” dedi.