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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 09:56 | 

Aslantuğ Ailesi tatilde!

Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası...

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1Ailece tatil
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Ailece tatil

Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ ile Ege turuna çıktı.

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Tatilde oğluyla verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan usta oyuncu, binlerce beğeni aldı.

3Fotoğrafı eşi çekti
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Fotoğrafı eşi çekti!

Arzum Onan ise eşi Mehmet Aslantuğ'un çektiği bu fotoğrafı 'mavinin tonlarında...' notuyla paylaştı

4Çeşmede aşk
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Çeşme'de aşk

Edvina Sponza-İbrahim Kutluay çifti Çeşme tatillerinde objektife takıldı. Arkadaşlarıyla beraber sahilde görüntülenen ikili, akşama doğru denize girdi.

Deniz BOY

5Yazın son günleri
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Yazın son günleri

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, yaz tatilinin son günlerini Bodrum’da geçiriyor.Zeynep Sever Demirel, Yalıkavak’a demirli Fenerbahçe flamalı teknede çektirdiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Demirel’in “Yazın son günleri” ve “Filtresiz” etiketleriyle yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.

6Evet açım
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Evet açım

Deniz Seki, önceki akşam Yalova’daki Terma City Otel’de sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelen 500 kişi arasında Niran Ünsal ve Metin Özülkü de vardı. Deniz Seki, sahneye davet ettiği iki sanatçıyla düet yaptı. Gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Seki, diyet yapmaya devam ettiğini söyledi: “Daha 2 gün önce prova yaptığım elbiseyi bugün giydim, bollaşmış. Günden güne vücudum şekle giriyor. Aç mısın diye sorun; evet açım.”

7Filmden yeni kare
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Filmden yeni kare

Mücadele Çıkmazı adlı yeni sinema filmiyle gündemde olan Çağatay Ulusoy, filmden yeni bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Can Ulkay’ın yönettiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı filmde bir çöp toplayıcısı baba rolünü canlandıran Ulusoy’un bu pozu büyük ilgi gördü.

8Elendiği yarışmada jüri üyesi oldu
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Elendiği yarışmada jüri üyesi oldu

Berkay, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın halk konserinde sahneye çıktı.Berkay, yıllar önce Altın Güvercin’de yarıştığını ve elendiğini açıkladı: “O gün elendiğim Altın Güvercin’de bugün jüri üyesi olmak ve Kuşadası’nda halk konseri vermek, çok değişik bir duygu.”Şarkıcı, “O gün jüride yer alanlara söylemek istediklerim var tabii ama şimdi kalsın. Ben bu yıl yarışmacılara jüri üyesi olarak haksızlık yapmamaya çok özen gösterdim” dedi.

9Bu işin peşini bırakmam
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Bu işin peşini bırakmam

Oktay Kaynarca, marka yüzü olduğu Kiğılı’nın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Oyuncu, Santralistanbul’da yapılan çekimlerde soruları da yanıtladı. Kaynarca, fotoğraflarını kullanarak yasadışı bahis sitesi açan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkemeden çıkan “kişilik haklarını ihlal eden bir durum yok” kararına tepki gösteren Kaynarca, işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Behlül AYDIN

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