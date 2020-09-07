Aslantuğ Ailesi tatilde!

Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası...
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1
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Ailece tatil
Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ ile Ege turuna çıktı.
2
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Tatilde oğluyla verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan usta oyuncu, binlerce beğeni aldı.
3
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Fotoğrafı eşi çekti!
Arzum Onan ise eşi Mehmet Aslantuğ'un çektiği bu fotoğrafı 'mavinin tonlarında...' notuyla paylaştı
4
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Çeşme'de aşk
Edvina Sponza-İbrahim Kutluay çifti Çeşme tatillerinde objektife takıldı. Arkadaşlarıyla beraber sahilde görüntülenen ikili, akşama doğru denize girdi.
Deniz BOY
5
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Yazın son günleri
Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, yaz tatilinin son günlerini Bodrum’da geçiriyor.Zeynep Sever Demirel, Yalıkavak’a demirli Fenerbahçe flamalı teknede çektirdiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Demirel’in “Yazın son günleri” ve “Filtresiz” etiketleriyle yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.
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Evet açım
Deniz Seki, önceki akşam Yalova’daki Terma City Otel’de sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelen 500 kişi arasında Niran Ünsal ve Metin Özülkü de vardı. Deniz Seki, sahneye davet ettiği iki sanatçıyla düet yaptı. Gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Seki, diyet yapmaya devam ettiğini söyledi: “Daha 2 gün önce prova yaptığım elbiseyi bugün giydim, bollaşmış. Günden güne vücudum şekle giriyor. Aç mısın diye sorun; evet açım.”
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Filmden yeni kare
Mücadele Çıkmazı adlı yeni sinema filmiyle gündemde olan Çağatay Ulusoy, filmden yeni bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Can Ulkay’ın yönettiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı filmde bir çöp toplayıcısı baba rolünü canlandıran Ulusoy’un bu pozu büyük ilgi gördü.
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Elendiği yarışmada jüri üyesi oldu
Berkay, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın halk konserinde sahneye çıktı.Berkay, yıllar önce Altın Güvercin’de yarıştığını ve elendiğini açıkladı: “O gün elendiğim Altın Güvercin’de bugün jüri üyesi olmak ve Kuşadası’nda halk konseri vermek, çok değişik bir duygu.”Şarkıcı, “O gün jüride yer alanlara söylemek istediklerim var tabii ama şimdi kalsın. Ben bu yıl yarışmacılara jüri üyesi olarak haksızlık yapmamaya çok özen gösterdim” dedi.
9
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Bu işin peşini bırakmam
Oktay Kaynarca, marka yüzü olduğu Kiğılı’nın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Oyuncu, Santralistanbul’da yapılan çekimlerde soruları da yanıtladı. Kaynarca, fotoğraflarını kullanarak yasadışı bahis sitesi açan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkemeden çıkan “kişilik haklarını ihlal eden bir durum yok” kararına tepki gösteren Kaynarca, işin peşini bırakmayacağını söyledi.