Magazin MEGA, BACKGRID USA, ALAMY Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 - 15:41 | 14 Mayıs 2021 - 15:56

Aşktan yana yüzü gülmedi: 'Maskeli sevda' çabuk bitti

Çok genç yaşta başladığı kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Başarılı dizilerde oynadı. Sonra yine genç yaşta "hayatının aşkı" ile karşılaşıp evlendi. Bir de güzel kızı oldu. Fakat dışarıdan bakıldığında peri masalı gibi görünen hayatı aslında kapalı kapılar ardında hiç de öyle değildi. O evlilik bittikten sonra bir kez daha aşkı buldu.