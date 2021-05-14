Aşktan yana yüzü gülmedi: 'Maskeli sevda' çabuk bitti
Çok genç yaşta başladığı kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Başarılı dizilerde oynadı. Sonra yine genç yaşta "hayatının aşkı" ile karşılaşıp evlendi. Bir de güzel kızı oldu. Fakat dışarıdan bakıldığında peri masalı gibi görünen hayatı aslında kapalı kapılar ardında hiç de öyle değildi. O evlilik bittikten sonra bir kez daha aşkı buldu.
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Uzun süre nişanlı kaldığı sevgilisiyle evlenme hazırlığındayken de bir ayrılık haberi geldi. Geçen yılın son zamanlarında bir kez daha aşkı bulan ünlü oyuncu, yeni bir ayrılık haberiyle gündemde.
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AŞKI HIZLI YAŞADILAR ÇABUK BİTTİ
Ünlü oyuncu Tom Cruise ile evliliği dramatik bir şekilde sona eren Katie Holmes, ikinci kez yuva kurmaya hazırlanırken yine beklemediği bir darbe yedi. Şimdi de tam aşkı yeniden bulduğu düşünülürken yine bir ayrılık haberi geldi.
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HAYATA BAKIŞ AÇILARI FARKLI
Bir süredir restoran işletmecisi Elimio Vitolo Jr. ile aşk yaşayan Katie Holmes yine aşkta hüsrana uğradı. Geçen yılın ikinci yarısından beri birlikte olan Vitolo Jr ile Holmes yollarını ayırdı. Bunun nedeni olarak da Emilio Vitolo Jr ile Katie Holmes'un hayata bakış açılarının farklı olması nedeniyle ayrılık konusunda ortak karar verdiği belirtildi.
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BİRLİKTE KARAR VERDİLER
2020 yılının eylül ayından itibaren, New York sokaklarında samimi şekilde görüntülenen Vitolo Jr ile Holmes, yakınlarının ifadesine göre başlarda çok iyi bir ilişki yaşıyordu. Fakat sonradan bu ilişkiyi bitirip arkadaş kalmaya karar verdiler.
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SOKAKLARDA EL ELE GÖRÜNÜYORLARDI
42 yaşındaki Katie Holmes ile 33 yaşındaki Emilio Vitolo Jr, geçen yıl eylül ayında birliktelik yaşamaya başlamıştı. Sonra da aşklarını gizlemeden yaşamaya başladılar. Çift sık sık halka açık mekanlarda birbirleriyle samimi şekilde görüntüleniyordu. Katie Holmes geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde de Emilio Vitolo Jr'ın kendisine gönderdiği çiçeklerle poz verdi.
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NİŞANLANIP AYRILDILAR
Bir zamanlar Tom Cruise ile olan evliliği Hollywood'da örnek gösterilen Katie Holmes, Cruise'dan boşandıktan sonra uzun süre yalnız kaldı. Sonra mutluluğu, meslektaşı Jamie Foxx ile mutluluğu yeniden bulduğunu sanmıştı. Bir yanda aşkı bir yanda kızıyla sakin ve huzurlu bir hayat sürüyordu. Hatta herkes Foxx ile Holmes'un evleneceğini sanıyordu. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi. Sekiz yıl birlikte olan çift, evlenmeden yollarını ayırdı.
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CRUISE İLE EVLENİP BOŞANDI
Katie Holmes, 2006 ile 2012 yılları arasında Tom Cruise ile evli kaldı. Çiftin kızı Suri, evlilik töreninden önce dünyaya gelmişti. Çift, altı yıl süreyle mutluluk tablosu sergiledikten sonra 2012 yılında yollarını ayıracaklarını duyurdular. Holmes o dönemde bütün vaktini ve enerjisini kızına ayırdı.
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HOLMES 15 YAŞINA GELEN KIZIYLA YAŞIYOR
Tom Cruise ile Katie Holmes'un boşanması da olaylı olmuştu. Scientology tarikatının ileri gelenlerinden olan Cruise, boşanma sürecinde Holmes'a özel hayatlarıyla ilgili konuşma yasağı getirmişti. Crusie'un Nicole Kidman ile evliliğinde evlat edindiği iki çocuğu Isabella ve Connor bir zamanlar kardeşleri Suri ve üvel anneleri Katie Holmes ile iyi geçiniyordu. Fakat, boşanmanın ardından Holmes ile iki çocuğun ilişkisi kesildi. Tom Cruise'un da kızı Suri'yi yıllardır görmediği ileri sürülüyor. Oyuncu ise bunu "Kızımla kameralar önünde görüşmek zorunda değilim. Elbette Suri ile görüşüyorum" diyerek yalanlıyor. Suri, geçtiğimiz günlerde 15 yaşına girdi.