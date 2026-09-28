Aşktan da öte... En tatmin edici duygu

Son iki buçuk yıldır Bradley Cooper ile mutlu bir ilişki yaşayan hatta onunla gizlice evlendiği bile konuşulan Gigi Hadid, bu en özel gününde çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. 31 yaşındaki Hadid, yüzünü özenle sosyal medyada göstermediği kızının yeni yaşı için düzenlediği partide çekilen pozlarına duygusal bir mesaj da ekledi. Hadid Bebeğim geçen hafta altı yaşına girdi. Bunu kutlamak ne kadar da büyük bir hediye diye yazdı. Hadid, kızı Khai'ye duyduğu sevgiyi de hayattaki en tatmin edici sevgi diye tanımladı. Model, One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai'nin annesi olmakla büyük bir gurur duyduğunu da satırlarına ekledi. Bu arada Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik de kendi sosyal medya hesabında kızı Khai'nin yeni yaş kutlamasından paylaşımlar yaptı. Gigi Hadid ile Zayn Malik, 2015 ve 2021 yılları arasında inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Hamilelik ve bebek haberi geldiğinde herkes onların evleneceğini ya da en azından nişan yüzüklerinin takılacağını düşündü. Ama gelişmeler pek öyle olmadı. Çift, yollarını ayırdı. Araya polis, karakol gibi tatsız gelişmelerin de karıştığı bu zorlu sürecin ardından kızları Khai için dost olmaya karar verdiler. Hadid, yaklaşık üç yıldır 51 yaşındaki Bradley Cooper ile birlikte. Hatta ikilinin, gizlice evlendiği bile konuşuluyor.