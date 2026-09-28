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Aşktan da öte... En tatmin edici duygu

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#Gigi Hadid#Zayn Malik#Bradley Cooper
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 10:45

Ünlü model Gigi Hadid, eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai'nin yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutladı.