Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli ne zaman başlıyor? Yeni dizi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları ve konusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Perde arkası ortaya çıktı Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayıPerde arkası ortaya çıktı! Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayı#Kureyşi
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı#Meteoroloji
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Son dakika: Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuSon dakika: Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskınBakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın#Uyuşturucu
Dünya savaşı Biden uyardı: Orayı derhal terk edinDünya savaşı! Biden uyardı: Orayı derhal terk edin#Joe Biden
Son dakika... Sanayi üretimi verisi belli olduSon dakika... Sanayi üretimi verisi belli oldu#Sanayi Üretimi
Uzmanlar uyardı Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...#Turizm
Dehşet saçan kocayı yaralamıştı Tolga Daşkıran o anları anlattıDehşet saçan kocayı yaralamıştı! Tolga Daşkıran o anları anlattı#Eskişehir
29 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir29 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir#MSB
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlunu kaybeden Ece Erkenden yeni paylaşımEşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım!#Ece Erken
Bakan Soylu isyan etti: Biz senin deneme tahtan mıyızBakan Soylu isyan etti: Biz senin deneme tahtan mıyız?#İçişleri Bakanlığı
Eser Yenenlerden kilo itirafı: 27 yıldır diyetteyim Eser Yenenler'den kilo itirafı: 27 yıldır diyetteyim!#ESER YENENLER
LeBron Jamesten Kevin Durante büyük oyun Kahkahaya boğuldu...LeBron James'ten Kevin Durant'e büyük oyun! Kahkahaya boğuldu...#NBA All-Star
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli ne zaman başlıyor? Yeni dizi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları ve konusu

#Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-I Veli#Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-I Veli Ne Zaman Başlıyor#Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-I Veli Oyuncuları

Ekranların yeni dizisi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli yayın tarihi izleyenler tarafından merak konusu oldu. TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisinde rol alan değerli isimlerin yanı sıra konusu da araştırılmaya başlandı. Peki, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli ne zaman başlıyor? Yeni dizi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

1/4Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli ne zaman başlıyor Yeni dizi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları ve konusu

TRT1'de yayınlanacak olan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi için geri sayım başladı. 11 Şubat Cuma akşamı saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak olan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları ve konusu da araştırılmaya devam ediyor. İşte yeni dizi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli hakkında bilgiler...

2/4AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU

Kara Medrese'de sermüderrislik makamı boşalmıştır. Büyük önem arz aden makama Molla Sadreddin'in uygun gördüğü kişi Molla Numan'dır. Molla Sadreddin, Molla Numan’a bir emanet verir. Emaneti, Bursa'ya götürmesini ister. Bunu öğrenen Molla Rüstem o andan sonra yolda Molla Numan’a tuzak kurar. Molla Rüstem'in müridi olduğu Şeyh Murat ise Kara Medrese'yi eline almak ister. Bunun için çeşitli hilelere başvuracaktır. Molla Numan Kara Medrese mütevelli heyeti tarafından Bursa'daki Kelam Zümresine temsilci olarak yetkilendirilmiştir. Molla Sadreddin'den aldığı çok değerli bir emanet ile Bursa yoluna koyulan Molla Numan eşkıyaların saldırısına uğrar. Ağır yaralanan Molla Numan'ın yolu Peçenek boyu obasına düşecektir.

3/4AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI

Başrollerini Burak Sevinç, Hüseyin Soysalan ve Sena Çakır'ın paylaştığı Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli oyuncu kadrosunda Atakan Yarımdünya, Sinan Albayrak, Fırat Topkorur ve Kemal Başar gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

4/4
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-I Veli#Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-I Veli Ne Zaman Başlıyor#Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-I Veli Oyuncuları