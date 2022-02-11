Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli ne zaman başlıyor? Yeni dizi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları ve konusu

TRT1'de yayınlanacak olan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi için geri sayım başladı. 11 Şubat Cuma akşamı saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak olan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları ve konusu da araştırılmaya devam ediyor. İşte yeni dizi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli hakkında bilgiler...
Kara Medrese'de sermüderrislik makamı boşalmıştır. Büyük önem arz aden makama Molla Sadreddin'in uygun gördüğü kişi Molla Numan'dır. Molla Sadreddin, Molla Numan’a bir emanet verir. Emaneti, Bursa'ya götürmesini ister. Bunu öğrenen Molla Rüstem o andan sonra yolda Molla Numan’a tuzak kurar. Molla Rüstem'in müridi olduğu Şeyh Murat ise Kara Medrese'yi eline almak ister. Bunun için çeşitli hilelere başvuracaktır. Molla Numan Kara Medrese mütevelli heyeti tarafından Bursa'daki Kelam Zümresine temsilci olarak yetkilendirilmiştir. Molla Sadreddin'den aldığı çok değerli bir emanet ile Bursa yoluna koyulan Molla Numan eşkıyaların saldırısına uğrar. Ağır yaralanan Molla Numan'ın yolu Peçenek boyu obasına düşecektir.
Başrollerini Burak Sevinç, Hüseyin Soysalan ve Sena Çakır'ın paylaştığı Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli oyuncu kadrosunda Atakan Yarımdünya, Sinan Albayrak, Fırat Topkorur ve Kemal Başar gibi başarılı oyuncular yer alıyor.