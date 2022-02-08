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Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli ne zaman başlıyor? İşte Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı

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TRT'nin sevilen yapımı “Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre”nin ardından serinin ikinci dizisi olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatının anlatıldığı “Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli” dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Hacı Bayram-ı Veli ne zaman başlıyor? İşte Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı ve diziyle ilgili bilgiler...

1/3Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli ne zaman başlıyor İşte Hacı Bayram-ı Velinin hayatı

Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli’nin “bildim, buldum, oldum” düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak “Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli”, 11 Şubat Cuma günü saat 20.00’de TRT 1’de başlıyor!

2/3Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli ne zaman başlıyor İşte Hacı Bayram-ı Velinin hayatı

Doğum ismi, Numan bin Ahmed, lâkâbı "Hacı Bayram"dır. 1352 (H. 753) tarihinde Ankara’nın Çubuk Çayı üzerinde Zül-Fadl (Solfasol) köyünde doğdu. Hacı Bayram-ı Veli, 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu’da yetişti.1412 yılında Hacı Bayram-ı Veli, hocası Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli'nin Aksaray'da ölümünden sonra Ankara'ya dönüp irşad faaliyetlerine başlar. Bu tarih, Bayramiye tarikâtının kuruluşu kabul edilir.

3/3Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli ne zaman başlıyor İşte Hacı Bayram-ı Velinin hayatı

Hocası Hamideddin-i Veli'nin vefatından sonra Ankara’ya gelerek doğduğu köye yerleşti. Yeniden talebe yetiştirmekle meşgul oldu. Sohbetleriyle hasta kalplere şifa dağıttı. Talebelerini daha çok sanata ve ziraate sevk ederdi. Kendisi de geçimini ziraatle sağlardı. Açtığı ilim ve irfan ocağına, devrinin meşhur alimleri, hak aşıkları akın etti. Damadı Eşrefoğlu Rumi, Şeyh Akbıyık, Bıçakçı Ömer Sıkinî, Göynüklü Uzun Selahaddin, Edirne ve Bursa ziyaretlerinde talebeliğe kabul ettiği Yazıcızade Ahmed (Bican) ve Mehmed (Bican) kardeşler ile Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası Akşemseddin bunların en meşhurlarıdır.

Fatih’in babası Sultan İkinci Murad Han, Hacı Bayram-ı Veli’yi Edirne’ye davet edip, ilim ve manevi derecesini anlayınca, fevkalade hürmet göstermiş, Eski Cami'de vazettirmiş, tekrar Ankara’ya uğurlamıştır.

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