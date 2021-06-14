Aşkın Tarifi dizisi oyuncularından Serra Arıtürk kimdir? İşte Aşkın Tarifi Naz ve diğer karakterler
Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Serra Arıtrük oldu. Serra Arıtürk, pazartesi günleri yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinde Naz karakterini canlandırıyor. Aşkın Tarifi dizisi oyuncularından Serra Arıtürk kimdir? İşte Aşkın Tarifi Naz ve diğer karakterler
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Kanal D’nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi pazartesi günleri Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
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Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş’un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan’ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.
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Serra Arıtürk 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özel Denizatı Anadolu Lisesi'ni tamamladıktan sonra Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde devam etti.2019 yılında "Kendimi Bilmeden" isimli ilk singleını çıkarttı. Sanatçı, 2020 yılında "Kimse Yok ve "Olmazdın" gibi single çalışmaları ile tanınmaktadır.
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NAZ KARAKTERİ
Naz SoyluerÜç kuşak İstanbullu, ülkenin hatırı sayılır ailelerinden birinin kızıdır. Servetine güvenip, sosyal medyada fenomen olmak yerine, kendisini geliştirmekten vazgeçmemiştir. Bu yüzden aile şirketinde yönetici olmaktansa, kendi restoranını açmıştır. Ailesinden destek almadan, ayakta kalmak için de büyük bir mücadele vermektedir. Disiplinli dadıların yönlendirmeleri, üstüne Fransız ekolü okullarda alınmış nitelikli eğitimler; Naz’ı da prensip sahibi, kuralcı ve detaycı yapmıştır. Lise çağına geldiğindeyse, yemeklere merak sarmış; yemek yapmanın çocukluk yaralarını iyileştirdiğini fark etmiştir. Bu ilgi giderek büyümüş, üniversite çağına geldiğindeyse; Fransa’da gastronomi eğitimi almak almıştır. Sonra da İstanbul’a döndüğünde, en yakın arkadaşı Şebnem’le birlikte, bir Fransız restoranı açmıştır. Mükemmeliyetçidir. Başladığı işi, mutlaka bitirir. İnsanlarla ilişkilerinde, mesafesini korur. İyi bir patron, sağlam bir dosttur. İlk bakışta, sert biri gibi görünür. Fakat o sert kabuğun içinde, kırılgan bir kız çocuğu saklar.