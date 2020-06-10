MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKarantinada emlak yatırımı: Yeni aşk yuvamız
GeriMagazin Karantinada emlak yatırımı: Yeni aşk yuvamız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 13:06,

Karantinada emlak yatırımı: Yeni aşk yuvamız

Biri TV dünyasının en çok kazanan oyuncuları listesinde birkaç yıldır ilk sırayı kimseye bırakmadı. Diğeri de sinema dünyasının en çok kazananlarından biri. Gösteri dünyasının mutlu çifti, yeni ve gösterişli bir ev satın aldı.

Backgrid UK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SARAY YAVRUSU
Abone Olgoogle-news

SARAY YAVRUSU

Sofia Vergara ve Joe Manganiello, karantina sürecini değerlendirip gösterişli bir emlak yatırımı yaptı. Çift, birçok ünlünün mülk satın aldığı Beverly Park bölgesinde 26 milyon dolara bir malikane satın aldı. Bu bölge, Beverly Hills'te mega malikanelerin en sık bulunduğu bölge olarak biliniyor. 

21999DA İNŞA EDİLDİ
Abone Olgoogle-news

1999'DA İNŞA EDİLDİ

1999 yılında inşa edilen malikane son beş yılda altı kez el değiştirdi. Şimdi de Vergara ve Mangeniello tarafından satın alındı.

3GENİŞ YAŞAM ALANI
Abone Olgoogle-news

GENİŞ YAŞAM ALANI

Yaklaşık 1560 metrekare arazisi bulunan malikanenin en dikkat çekici yanı sahibine çok geniş bir oturma alanı sunması.G

4BASKETBOL SAHASI, YÜZME HAVUZU
Abone Olgoogle-news

BASKETBOL SAHASI, YÜZME HAVUZU

Mülkün bahçesi ise sarayları aratmayacak türden. Birebir ölçülerde bir basketbol sahası, olimpik ölçülerde yüzme havuzu ve her tür aletin yer aldığı spor salonu da Vergara ve Manganiello'nun yeni evinde yer alan diğer özellikler.

5KONUK EVLERİ
Abone Olgoogle-news

KONUK EVLERİ

Ana binanın yanı sıra geniş arazi üzerinde içinde her tür donanımı bulunan konuk evleri de yer alıyor.

6ÖZEL PARK ALANI
Abone Olgoogle-news

ÖZEL PARK ALANI

Dört tane otomobil parkı, özel motosiklet parkları, açık mutfak da malikanenin özelliklerinden.

710.6 MİLYONLUK MÜLKTE YAŞIYORLARDI
Abone Olgoogle-news

10.6 MİLYONLUK MÜLKTE YAŞIYORLARDI

Sofia Vergara ve Joe Manganiello, 2014 yılından bu yana evlenmeden önce satın aldıkları 10.6 milyon dolarlık mülkte yaşıyordu. 

8ÜNLÜ KOMŞULAR
Abone Olgoogle-news

ÜNLÜ KOMŞULAR

Ünlü çiftin komşuları arasında Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Kimora Lee Simmons, Mark Wahlberg, Rod Stewart gibi ünlüler bulunuyor.

927 YAŞINDA OĞLU VAR
Abone Olgoogle-news

27 YAŞINDA OĞLU VAR

Joe Manganiello ve Sofia Vergara, 2015 yılında evlendiler. Vergara'nın ülkesi Kolombiya'da yaptığı ilk evliliğinden 27 yaşında bir oğlu var. 

10TANIŞTIKLARI ANLARI BÖYLE ANLATTI
Abone Olgoogle-news

TANIŞTIKLARI ANLARI BÖYLE ANLATTI

Ünlü oyuncu Joe Manganiello, 2014'te tanışıp bir yıl sonra evlendiği Sofia Vergara'yı bir partide ilk kez gördüğünde neler hissettiğini anlattı. 43 yaşındaki Manganiello, konuk olduğu The Jess Cagle Show'da Vergara'yı gördüğü anda düşünüp hissettiklerini " Harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım" diye anlattı.

11AYRILDIĞINI BİLMİYORDUM
Abone Olgoogle-news

AYRILDIĞINI BİLMİYORDUM

Joe Manganiello, Vergara'yı gördüğünde bu kadar etkilenmesine rağmen yanına gidip tanışmadığını da söyledi. "Çünkü, Sofia'nın o dönemdeki nişanlısı Nick Loebb'dan ayrıldığını bilmiyordum" diyerek bunun nedenini anlattı.

12BEŞ YILDIR EVLİLER
Abone Olgoogle-news

BEŞ YILDIR EVLİLER

Bu ayrılığın açıklanmasından sonra Manganiello, kendisini Vergara ile tanıştıran arkadaşına "Nasıl bir ruh halinde olduğunu bilmiyorum fakat onu dışarı çıkarmak istiyorum. Bana Sofia'nın numarasını verir misin" dedi. Aynı gece Manganiello evine gittikten sonra Vergara'yı arada. Çift, saatlerce telefonda sohbet etti. Ondan sonra da aralarındaki ilişki gelişti. 2014 yılında tanışan çift, 2015 yılında da dünyaevine girdi.

13DÜĞÜNDE OĞLU EŞLİK ETTİ
Abone Olgoogle-news

DÜĞÜNDE OĞLU EŞLİK ETTİ

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun mutlu evliliği sürüyor. Bu, Joe Manganiello'nun ilk Vergara'nın da ikinci evliliği. Sofia Vergara'ya düğününde ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo da eşlik etti.

14VERGARANIN SERVETİ 180 MİLYON DOLAR
Abone Olgoogle-news

VERGARA'NIN SERVETİ 180 MİLYON DOLAR

Vergara, Modern Family adlı diziyle üst üste birkaç yıl en çok kazanan kadın dizi oyuncusu unvanını elde etti. Yıldızın serveti 180 milyon dolar civarında.

15MANGANIELLO DA İYİ KAZANIYOR
Abone Olgoogle-news

MANGANIELLO DA İYİ KAZANIYOR

Joe Manganiello ise 18 milyon dolarlık bir servetin sahibi. 

16
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi