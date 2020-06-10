Karantinada emlak yatırımı: Yeni aşk yuvamız

Biri TV dünyasının en çok kazanan oyuncuları listesinde birkaç yıldır ilk sırayı kimseye bırakmadı. Diğeri de sinema dünyasının en çok kazananlarından biri. Gösteri dünyasının mutlu çifti, yeni ve gösterişli bir ev satın aldı.
Backgrid UK
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SARAY YAVRUSU
Sofia Vergara ve Joe Manganiello, karantina sürecini değerlendirip gösterişli bir emlak yatırımı yaptı. Çift, birçok ünlünün mülk satın aldığı Beverly Park bölgesinde 26 milyon dolara bir malikane satın aldı. Bu bölge, Beverly Hills'te mega malikanelerin en sık bulunduğu bölge olarak biliniyor.
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1999'DA İNŞA EDİLDİ
1999 yılında inşa edilen malikane son beş yılda altı kez el değiştirdi. Şimdi de Vergara ve Mangeniello tarafından satın alındı.
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GENİŞ YAŞAM ALANI
Yaklaşık 1560 metrekare arazisi bulunan malikanenin en dikkat çekici yanı sahibine çok geniş bir oturma alanı sunması.G
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BASKETBOL SAHASI, YÜZME HAVUZU
Mülkün bahçesi ise sarayları aratmayacak türden. Birebir ölçülerde bir basketbol sahası, olimpik ölçülerde yüzme havuzu ve her tür aletin yer aldığı spor salonu da Vergara ve Manganiello'nun yeni evinde yer alan diğer özellikler.
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KONUK EVLERİ
Ana binanın yanı sıra geniş arazi üzerinde içinde her tür donanımı bulunan konuk evleri de yer alıyor.
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ÖZEL PARK ALANI
Dört tane otomobil parkı, özel motosiklet parkları, açık mutfak da malikanenin özelliklerinden.
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10.6 MİLYONLUK MÜLKTE YAŞIYORLARDI
Sofia Vergara ve Joe Manganiello, 2014 yılından bu yana evlenmeden önce satın aldıkları 10.6 milyon dolarlık mülkte yaşıyordu.
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ÜNLÜ KOMŞULAR
Ünlü çiftin komşuları arasında Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Kimora Lee Simmons, Mark Wahlberg, Rod Stewart gibi ünlüler bulunuyor.
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27 YAŞINDA OĞLU VAR
Joe Manganiello ve Sofia Vergara, 2015 yılında evlendiler. Vergara'nın ülkesi Kolombiya'da yaptığı ilk evliliğinden 27 yaşında bir oğlu var.
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TANIŞTIKLARI ANLARI BÖYLE ANLATTI
Ünlü oyuncu Joe Manganiello, 2014'te tanışıp bir yıl sonra evlendiği Sofia Vergara'yı bir partide ilk kez gördüğünde neler hissettiğini anlattı. 43 yaşındaki Manganiello, konuk olduğu The Jess Cagle Show'da Vergara'yı gördüğü anda düşünüp hissettiklerini " Harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım" diye anlattı.
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AYRILDIĞINI BİLMİYORDUM
Joe Manganiello, Vergara'yı gördüğünde bu kadar etkilenmesine rağmen yanına gidip tanışmadığını da söyledi. "Çünkü, Sofia'nın o dönemdeki nişanlısı Nick Loebb'dan ayrıldığını bilmiyordum" diyerek bunun nedenini anlattı.
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BEŞ YILDIR EVLİLER
Bu ayrılığın açıklanmasından sonra Manganiello, kendisini Vergara ile tanıştıran arkadaşına "Nasıl bir ruh halinde olduğunu bilmiyorum fakat onu dışarı çıkarmak istiyorum. Bana Sofia'nın numarasını verir misin" dedi. Aynı gece Manganiello evine gittikten sonra Vergara'yı arada. Çift, saatlerce telefonda sohbet etti. Ondan sonra da aralarındaki ilişki gelişti. 2014 yılında tanışan çift, 2015 yılında da dünyaevine girdi.
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DÜĞÜNDE OĞLU EŞLİK ETTİ
Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun mutlu evliliği sürüyor. Bu, Joe Manganiello'nun ilk Vergara'nın da ikinci evliliği. Sofia Vergara'ya düğününde ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo da eşlik etti.
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VERGARA'NIN SERVETİ 180 MİLYON DOLAR
Vergara, Modern Family adlı diziyle üst üste birkaç yıl en çok kazanan kadın dizi oyuncusu unvanını elde etti. Yıldızın serveti 180 milyon dolar civarında.
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MANGANIELLO DA İYİ KAZANIYOR
Joe Manganiello ise 18 milyon dolarlık bir servetin sahibi.