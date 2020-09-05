'ANÄ° BÄ°R Ã–LÃœM GÄ°BÄ°' AslÄ±nda herkesin aklÄ±na ilk olarak bu olay gelse de Angelina Jolie'nin dahil olduÄŸu tek aÅŸk Ã¼Ã§geni bu deÄŸil. Bir de Laura Dern ve Billy Bob Thornton'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸkasÄ± var.



90'larÄ±n sonunda Dern ve Thornton 4 yÄ±llÄ±k mutlu bir iliÅŸkinin kahramanlarÄ±ydÄ±. Fakat Billy Bob Thornton, Angelina Jolie ile evlenmek iÃ§in onu terk etti. Laura Dern yÄ±llar sonra bu olayÄ± ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±. "Bir film Ã§ekimi iÃ§in ÅŸehirden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m ve o sÄ±rada sevgilim baÅŸkasÄ±yla evlendi.Bu ani bir Ã¶lÃ¼m gibiydi."Â