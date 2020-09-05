'Ben film çekimindeyken sevgilim baÅŸkasÄ±yla evlendi'
"Åžimdi farkÄ±na varÄ±yorum da bizim aÅŸkÄ±mÄ±z bir ihanetle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±..." Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran top model, henÃ¼z 18 yaÅŸÄ±ndayken baÅŸlayan ve 33 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n devam eden birlikteliÄŸini, sosyal medya sayfasÄ±nda bu sÃ¶zlerle tanÄ±mladÄ±.
Backgrid USA, Backgrid UK, Splash News, Mega News Agency, Instagram
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EN ÃœNLÃœ 'AÅžK ÃœÃ‡GENLERÄ°'
Hangi Ã¼nlÃ¼nÃ¼n yÄ±llar sonra "aÅŸkÄ±mÄ±z bir ihanetle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±" dediÄŸini biliyor musunuz? Peki hangi Ã¼nlÃ¼nÃ¼n iki kez yuva yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kimin sevgilisinin o film Ã§ekimindeyken baÅŸkasÄ±yla evlendiÄŸini? Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n "bir ihanetle baÅŸlayan aÅŸklarÄ±" ve sonunda geldikleri noktalar.
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VÄ°DEO KLÄ°P SETÄ°NDE BAÅžLAYAN AÅžK 35 YIL SÃœRDÃœ
Ã‡ek model Paulina Porizkova, kendisinden 21 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k eÅŸi Ric Ocasek ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 18 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. O sÄ±ralar kariyerinde hÄ±zla yÃ¼kselmeye baÅŸlayan Porizkova, Ocasek'in solisti olduÄŸu The Cars grubunun bir klibinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ä°ÅŸte o Ã§ekim sÄ±rasÄ±nda ikili arasÄ±nda bir yakÄ±nlaÅŸma yaÅŸandÄ±. 1984 yÄ±lÄ±ndan Ocasek'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ geÃ§en yÄ±la kadar da hiÃ§ kopmadÄ±lar.
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BÄ°R YIL SONRA ONUNLA EVLENDÄ°
Fakat ikili tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda Ocasek ikinci evliliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu. Bu evlilikten de Ã¼Ã§ tane oÄŸlu vardÄ±. Buna raÄŸmen aÅŸka teslim oldu ve Porizkova uÄŸruna 1988'de eÅŸinden boÅŸandÄ±. Bir yÄ±l sonra da Porizkova ile evlendi. Ã‡iftin iki oÄŸlu oldu. Porizkova ile Ocasek'in evliliÄŸi, mutlu bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼. Hatta bir kalp ameliyatÄ± geÃ§iren Ocasek'in odasÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de ilk fark eden Porizkova oldu.
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CANSIZ BEDENÄ°NÄ° DE O BULDU
Ancak sonradan aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu uzun yÄ±llarÄ±n sonunda Ric Ocasek onu da aldatmÄ±ÅŸtÄ± ve Ã§ift uzun sÃ¼redir ayrÄ± yaÅŸÄ±yordu. Ancak Porizkova; kalbinden bir operasyon geÃ§iren Ocasek'i yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ± ve bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlendi. GeÃ§en yÄ±l 15 EylÃ¼l'de odasÄ±nda dinlenen eÅŸine sabah kahvesini gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nde de onun artÄ±k yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti.
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ALDATILAN KADINLARIN SÄ°MGESÄ° OLDU
GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸular aÅŸk Ã¼Ã§genini kahramanlarÄ± Brad Pitt, Angelina Jolie ve Jennifer Aniston. Herkesin bildiÄŸi gibi Pitt ile Aniston evliyken aralarÄ±na Jolie girdi.Â Pitt, Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Jolie'nin cazibesine karÅŸÄ± koyamadÄ± ve onun uÄŸruna eÅŸini bÄ±raktÄ±.Â
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MUTLULUK UZUN SÃœRMEDÄ°
Angelina Jolie ve Brad Pitt 10 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼re birlikte oldular, bunun bir kÄ±smÄ±nda da evlilerdi. AltÄ± Ã§ocuk sahibi Ã§ift; resmi olarak evlendikten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.
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'ANÄ° BÄ°R Ã–LÃœM GÄ°BÄ°'
AslÄ±nda herkesin aklÄ±na ilk olarak bu olay gelse de Angelina Jolie'nin dahil olduÄŸu tek aÅŸk Ã¼Ã§geni bu deÄŸil. Bir de Laura Dern ve Billy Bob Thornton'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸkasÄ± var.
90'larÄ±n sonunda Dern ve Thornton 4 yÄ±llÄ±k mutlu bir iliÅŸkinin kahramanlarÄ±ydÄ±. Fakat Billy Bob Thornton, Angelina Jolie ile evlenmek iÃ§in onu terk etti. Laura Dern yÄ±llar sonra bu olayÄ± ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±. "Bir film Ã§ekimi iÃ§in ÅŸehirden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m ve o sÄ±rada sevgilim baÅŸkasÄ±yla evlendi.Bu ani bir Ã¶lÃ¼m gibiydi."Â
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ÃœÃ‡ YILLIK EVLÄ°LÄ°K
Angelina Jolie ile Billy Bob Thornton, 2000 ile 2003 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda evli kaldÄ±lar. Bu, Jolie'nin John Lee Miller'dan boÅŸandÄ±ktan sonraki ikinci evliliÄŸiydi,
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Ä°KÄ°SÄ° DE GENÃ‡LÄ°ÄžÄ°N Ä°DOLÃœYDÃœ
GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ihanetlerinden birinin kahramanlarÄ± da Kristen Stewart ile Robert Pattinson oldu. AlacakaranlÄ±k serisinde rol alan ikilinin, senaryo gereÄŸi baÅŸlayan aÅŸklarÄ± gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Ä°KÄ°SÄ° DE KAYBETTÄ°
Fakat sonra Stewart, rol aldÄ±ÄŸÄ± Snow White and the Huntsman'Ä±n yÃ¶netmeni Rupert Sanders ile gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi yaÅŸadÄ±. Bu kaÃ§amak hem Sanders'Ä±n yuvasÄ±nÄ± yÄ±ktÄ± hem de Stewart'Ä±n Pattinson ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mutlu aÅŸkÄ±n sonunu getirdi.
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SONUNDA BAÅžKASIYLA EVLENDÄ°
MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ± Taylor Swift'in aldatÄ±lacaÄŸÄ± hiÃ§ aklÄ±nÄ±za gelir miydi? Ama gÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ± bunu yaÅŸadÄ±. Swift bir dÃ¶nem Joe Jonas ile sevgiliydi. Fakat gÃ¼nÃ¼n birinde Jonas ondan uzaklaÅŸtÄ±. Bunun nedeni de bir klibinde oynayan Camilla Belle ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ydÄ±. Fakat o aÅŸk uzun sÃ¼rmedi. Joe Jonas, kendisinden 20 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k oyuncu Priyanka Chopra'da mutluluÄŸu buldu ve onunla evlendi.
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HAMÄ°LE SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° TERK ETTÄ°
GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir baÅŸka mutlu Ã§ifti Tom Brady ile Gisele Bundchen'e gelelim... OnlarÄ±n evliliÄŸinin arka planÄ±nda da Tom Brady'nin eski sevgilisine ihaneti var. Brady, Bridget Moynahan ile birlikte olduÄŸu sÄ±rada, gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ dÃ¶nemin en gÃ¶zde modellerinden Gisele Bundchen'e kaptÄ±rdÄ±.
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SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE EVLENDÄ°
Sonra da ardÄ±na bile bakmadan Moynahan'Ä± terk etti. Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± o sÄ±rada Moynahan'Ä±n hamile olmasÄ±ydÄ±. Yani doÄŸacak Ã§ocuÄŸu bile Brady'yi durduramadÄ±. Brady ile Bundchen'in iki tane Ã§ocuklarÄ± var. Tom Brady'nin eski sevgilisinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu da sÄ±k sÄ±k onlarla birlikte zaman geÃ§iriyor. Bundchen onu da kendi Ã§ocuklarÄ±ndan ayÄ±rmÄ±yor.