Aşkımın objektifinden ben!

PAYLAŞIMLARI ELEŞTİRİLMİŞTİ Karantina sürecinde lüks evinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle bazı takipçileri tarafından eleştirilen ünlü şarkıcı, şimdi de eşinin bir dizi fotoğrafına sosyal medya sayfasında yer verdi.