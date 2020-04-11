MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAşkımın objektifinden ben!
GeriMagazin Aşkımın objektifinden ben!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 13:43,

Aşkımın objektifinden ben!

Gösteriş yapmakla eleştirilen ünlü şarkıcı şimdi de lüks evinden bu paylaşımları yaptı.

INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1PAYLAŞIMLARI ELEŞTİRİLMİŞTİ

PAYLAŞIMLARI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Karantina sürecinde lüks evinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle bazı takipçileri tarafından eleştirilen ünlü şarkıcı, şimdi de eşinin bir dizi fotoğrafına sosyal medya sayfasında yer verdi.

2EŞİNİN POZLARINI PAYLAŞTI

EŞİNİN POZLARINI PAYLAŞTI

Genç şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin Bieber, karantina nedeniyle uzun süredir evlerinden dışarı çıkmadı. Ünlü çift birlikte vakit geçirmek için de çeşitli yöntemlere başvuruyor.

3EŞİNE POZ VERDİ

EŞİNE POZ VERDİ

Bunlardan biri de bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak. Son olarak Justin Bieber, eşi Hailey'nin bol bol fotoğrafını çekip sosyal medya sayfasında yer verdi.

4132 MİLYON TAKİPÇİ

132 MİLYON TAKİPÇİ

Baldwin, Bieber için lüks evlerinin malikanesindeki küvete girip poz verdi. Bieber'ın 132 milyon takipçisi de bu pozlara yorum ve beğeni yağdırdı.

5LÜKS YAŞAMA ÖVGÜ

LÜKS YAŞAMA ÖVGÜ

Bieber'ın karantina sürecindeki paylaşımları bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti. Bieber'ın bu paylaşımlarının lüks yaşamıyla övünmek anlamına geldiği ileri sürülmüştü.

6PAYLAŞIMLARINI SÜRDÜRDÜ

PAYLAŞIMLARINI SÜRDÜRDÜ

Justin Bieber bütün bu eleştirilere yanıt olarak yine aynı tür paylaşımlar yapmayı sürdürdü.

7
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi