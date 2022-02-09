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Aşkım Kapışmak kimdir, nereli, kaç yaşında? Aşkım Kapışmak biyografisi ve kitapları

#Aşkım Kapışmak#Aşkım Kapışmak Kimdir#Aşkım Kapışmak Kitapları

İlişkilere ve hayata dair yorumlarıyla dikkat çeken psikolog Aşkım Kapışmak hakkında bilgiler merak konusu oldu. Kitapları ve Youtube kanalının yanı sıra katıldığı programlarda da yol gösterici sözleriyle çok sevilen Aşkım Kapışmak kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Aşkım Kapışmak biyografisi ve kitapları...

1/3Aşkım Kapışmak kimdir, nereli, kaç yaşında Aşkım Kapışmak biyografisi ve kitapları

Yaptığı açıklamalar ve ilişkiler hakkında yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesi olan Aşkım Kapışmak biyografisi en çok araştırılan ünlüler arasında yer alıyor. Peki, Aşkım Kapışmak kimdir, mesleği nedir? İşte Aşkım Kapışmak hakkında merak edilenler...

2/3AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR

AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?

Aşkım Kapışmak, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. On iki yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi'nde konservatuvar eğitimi aldı. Lise yıllarında birçok sahne deneyimi oldu. Liseden sonra Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna girdi. Bölümünde mutlu olmadığını gören bir öğretmeni, onu profesyonel olarak insan ilişkileri ile ilgili çalışmalar yapmaya yönlendirdi. Marmara Üniversitesindeki eğitiminden sonra Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansını tamamladı. Davranış Bilimleri okurken, zihinsel engelli ve kimsesiz çocuklarla gönüllü çalışmaya başladı.Maltepe Cezaevinde çocuk ve gençlere motivasyon günleri düzenledi. Ayrıca İstanbulda birçok kişisel gelişim ve iletişim eğitimleri aldı. Mezun olduğu Marmara Üniversitesinde öğrencilere Etkili İletişim Becerileri dersleri verdi, bu sırada birçok üniversiteden de konuşmacı olarak davet aldı. Bu seminerlere devam ederken Final Dergisi Dersaneleri'nde sınava girecek öğrencilere dört yıl danışmanlık yaptı. İki yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi de alan Kapışmak, Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı. starbucks, Wella, Head and Shoulders, Borusan, Quinn Group,Corio Group,Profilo Mehmet Tatlı gibi önemli firmalara iletişim seminerleri düzenledi.

Turkmax'ta 2011-2012 sezonunda Buyrun Paylaşalım adlı programı hafta içi her gün canlı olarak hazırladı ve sundu. 2012 Yaz sezonunda Star TV'de Ayşe ile Alişan programında her cuma İletişim ve İlişkiler bölümü hazırladı. Sahnede daha etkili olmak isteyen Aşkım Kapışmak, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde iletişim, beden dili, diksiyon, oyunculuk ve sahne sanatları dersleri alarak üniversitede edindiği bilgileri tek kişilik gösteri şeklinde sahneye koymaya başladı.

Kadınlar Sağdan, Erkekler Soldan adlı kitabını 2011de çıkardıktan sonra kitapta yazanları stand up şeklinde sahnelemeye başladı. Son olarak Beni Benimle Aldatır mısın ve 'Küçük Mutluluklar ' adlı kitabını okuyucuya sunan Aşkım Kapışmak, şu an üniversiteler, belediyeler, özel şirketlerde gösteri ve seminerler düzenliyor. Bununla birlikte bireysel ve kurumsal danışmanlık eğitimleri de veriyor.

3/3AŞKIM KAPIŞMAK KİTAPLARI

AŞKIM KAPIŞMAK KİTAPLARI

Aşkımın Beden Dili

Beni Benimle Aldatır mısın?

Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan

Ebeveynlik Cüzdanı

Hangi Anne Hangi Babasınız - Ebeveynlik Cüzdanı - Anne Baba Olma Rehberi

Terzi

Yaşam Kitabı

Küçük Mutluluklar Kitabı

Carpe Diem - An'ı Yaşa, Esir Olma

Kalbin Anahtarı - Kelimelerle İyileş

Kalbin Anahtarı 2 – Ruhuna Dokun

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