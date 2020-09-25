Askıda yemek nedir? İşte 'askıda' uygulamasının detayları

ASKIDA EKMEK UYGULAMASI Askıda Ekmek Var uygulaması ile maddi durumu iyi olan insanlar, ekmek almak için fırına gittiklerinde kendi alacakları ekmeğin haricinde bir veya daha fazla ekmeğin parasını ödeyerek yardıma muhtaç kişilere küçük de olsa önemli bir katkıda bulunuyor ve bir nevi ekmeklerini onlarla paylaşıyorlar.