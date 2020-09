Askıda yemek nedir? İşte 'askıda' uygulamasının detayları

"Askıda yemek" uygulaması çerçevesinde oluşturulan lokantalarda her gün yüzlerce kişiye yemek ikramında bulunuluyor. Uygulama çerçevesinde, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan yemekler, her gün sefer tası ve kaplarıyla gelen ailelere dağıtılarak evlere gönderiliyor. Özellikle ramazan aylarında çok rağbet gören projeye, yeni tip koronavirüsün ilerlemesiyle ilgi her geçen gün artıyor.