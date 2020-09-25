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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 13:14 | 

Askıda yemek nedir? İşte 'askıda' uygulamasının detayları

Osmanlı zamanında beri var olan bir uygulama olan ‘askıda ekmek’ geleneği günümüzde farklı şekillerde yaşatılıyor. Bunlardan biri de askıda yemek uygulaması. Gittikçe yaygınlaşan askıda yemek uygulaması, özellikle maddi durumu iyi olmayan kişilere veya ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin ücretsiz yemek yemelerine yönelik oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen bir sosyal sorumluluk projesidir. İşte 'askıda' uygulamasının detayları…

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"Askıda yemek" uygulaması çerçevesinde oluşturulan lokantalarda her gün yüzlerce kişiye yemek ikramında bulunuluyor. Uygulama çerçevesinde, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan yemekler, her gün sefer tası ve kaplarıyla gelen ailelere dağıtılarak evlere gönderiliyor. Özellikle ramazan aylarında çok rağbet gören projeye, yeni tip koronavirüsün ilerlemesiyle ilgi her geçen gün artıyor.

2ASKIDA EKMEK UYGULAMASI
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ASKIDA EKMEK UYGULAMASI

Askıda Ekmek Var uygulaması ile maddi durumu iyi olan insanlar, ekmek almak için fırına gittiklerinde kendi alacakları ekmeğin haricinde bir veya daha fazla ekmeğin parasını ödeyerek yardıma muhtaç kişilere küçük de olsa önemli bir katkıda bulunuyor ve bir nevi ekmeklerini onlarla paylaşıyorlar.

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Gün içinde fırına uğrayan yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler sepetten istediği kadar ekmeği ücretsiz olarak alıyor. Bazı fırıncılar ise numaratör sistemine geçti. Fırına gelen ve alışveriş yapan hayırseverlerin bıraktığı fazla paraların karşılığı ekmeklerde numaratörlere ekleniyor. İhtiyacı olan kişiler numaratöre bakarak, askıda ekmek yazan kısma konulan ekmeklerden ihtiyacı kadar alıyor.

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