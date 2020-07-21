Aşkı Memnu'nun finali ne zaman? Tekrar bölümleriyle Kanal D'de ekrana geliyor!
Kanal D'nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen fenomen dizisi Aşk-ı Memnu, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün yeniden ekrana geliyor. Fenomen dizinin takipçileri, Aşkı Memnu'nun final bölümü hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Aşkı Memnu'nun finali ne zaman?
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Kanal D'nin yayınlandığı döneme damga vuran ve aradan geçen 10 yıla rağmen hala aynı heyecanla izlenen dizisi "Aşk-ı Memnu"nun final bölümü 22 Temmuz Çarşamba yeniden ekrana geliyor.
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Halid Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, etkileyici senaryosu ve efsane oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitlemişti. Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı dizinin final bölümü, en yüksek izlenme oranına sahip yerli dizilerinden biri olarak tarihe geçmişti.
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Tekrarları reyting listesinde ilk sıralarda yer alan Aşk-ı Memnu, final bölümü ile 22 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...