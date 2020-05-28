2020 askerlik yerleri açıklandı mı? e Devlet askerlik yeri ve celp dönemi sorgulama ekranı
Askerlik yerleri ve celp tarihlerini bekleyen binlerce gencin beklediği gün geldi çattı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tabloda askerlik yerlerinin 28 Mayıs Perşembe günü açıklanacağı bilgisine yer verilmişti. Peki, Celp tarihleri ve askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte e Devlet askerlik yeri sorgulama sayfası
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Celp dönemi Corona virüsü nedeniyle ertelenen binlerce genç, askerlik yerleri açıklamasına kilitlenmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri için açıklama geçtiğimiz günlerde gelmiş, celp dönemlerinin ve askerlik yerlerinin belli olacağı tarih netleşmişti.
Askerlik yerleri ve celp tarihleri için nefesler tutuldu. Er, erbaş, yedek subay ve astsubay ile bedelli askerlerin sevk tarihleri ve askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı soruları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. MSB’den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü yani bugün e-devlet üzerinden açıklanacak. Beklenen tarihin gelmesiyle birlikte gözler saat bilgisine çevrildi. Peki askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Askerlik ve terhis işlemleri ne zaman başlıyor?
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ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), askerlik yerlerini öğle saatlerinden sonra paylaşması bekleniyor. Er adayları MSB resmi web sayfasının yanı sıra resmi sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendiriliyor.
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler. Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.
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ASKERE ALIM İŞLEMLERİ
Asker adayları belirtilen tarihler içerisinde ASAL sevk başvurusu oluşturmak için e-devlet’e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacaklar. Burada kendilerine sunulan covid-19 anketini doldurduktan sonra sistemin kendilerini yönlendirdikleri sağlık kuruluşlarına gidecekler. MSB koronavirüs tedbirleri kapsamında silahaltına alınacak her askere covid-19 testi yapacak. e-devlet’ten gerekli bilgiler doldurulduktan sonra yönlendirilecek olan sağlık kuruluşunda alınan test pozitif çıkarsa asker tedavisi bitene kadar birliğine katılamayacak.