2020 askerlik yerleri açıklandı mı? e Devlet askerlik yeri ve celp dönemi sorgulama ekranı

Celp dönemi Corona virüsü nedeniyle ertelenen binlerce genç, askerlik yerleri açıklamasına kilitlenmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri için açıklama geçtiğimiz günlerde gelmiş, celp dönemlerinin ve askerlik yerlerinin belli olacağı tarih netleşmişti.



Askerlik yerleri ve celp tarihleri için nefesler tutuldu. Er, erbaş, yedek subay ve astsubay ile bedelli askerlerin sevk tarihleri ve askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı soruları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. MSB’den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü yani bugün e-devlet üzerinden açıklanacak. Beklenen tarihin gelmesiyle birlikte gözler saat bilgisine çevrildi. Peki askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Askerlik ve terhis işlemleri ne zaman başlıyor?