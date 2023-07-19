ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI (e-Devlet) || 2023 Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak? MSB duyurdu!

2023 Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı adaylar tarafından takip ediliyor. 2023 yılında vatani görevini yerine getirecek olan asker adaylarının gözü kulağı e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranına çevrildi. TSK bünyesinde silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden yayınlanacak. MSB'nin açıklamasına göre ağustos dönemi askerlik yerleri 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Peki, askerlik yerleri nasıl öğrenilir? İşte, o konu hakkında ayrıntılar...