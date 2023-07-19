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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI (e-Devlet) || 2023 Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak? MSB duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Askerlik Yerleri Sorgulama#Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak#Msb
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 00:33

Askerlik yerleri sorgulama ekranı üzerinden 2023 ağustos askerlik yerleri belli olacak. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Buna göre ağustos dönemi askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri temmuz ayında ilan edilecek. Asker adayları ağustos celbi askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren alabilecekler. Peki, askerlik yerleri ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte, MSB askerlik yeri e-devlet sorgulama ekranı ve konu hakkında bilgiler...

1/4ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI (e-Devlet) || 2023 Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak MSB duyurdu

2023 Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı adaylar tarafından takip ediliyor. 2023 yılında vatani görevini yerine getirecek olan asker adaylarının gözü kulağı e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranına çevrildi. TSK bünyesinde silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden yayınlanacak. MSB'nin açıklamasına göre ağustos dönemi askerlik yerleri 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Peki, askerlik yerleri nasıl öğrenilir? İşte, o konu hakkında ayrıntılar...

2/4ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

3/4ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI (e-Devlet) || 2023 Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak MSB duyurdu

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

 

YükümlüSevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup)10 Ağustos 2023
Er (2’nci Grup)07 Eylül 2023
Er (3’üncü Grup)05 Ekim 2023

 

4/4ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI (e-Devlet) || 2023 Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak MSB duyurdu

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

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