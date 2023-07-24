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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) EKRANI 2023 | Ağustos askerlik yerleri/celpleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Askerlik Yerleri Sorgulama#E-Devlet#Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 19:57

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu 2023 ağustos ayında silahaltına alınacak asker adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini sorgulayabilecekler. Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin ardından askerlik yerleri temmuz sonunda ilan edilecek. Peki, ağustos askerlik yerleri/celpleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) EKRANI 2023 | Ağustos askerlik yerleri/celpleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak MSB açıkladı

Askerlik yerleri sorgulama ekranı için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılacak son dakika duyurulara çevrildi. MSB'den yayınlanan duyuruya göre askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerini 28 Temmuz 2023 tarihinde öğrenebilecekler. Askerlik yeri sorgulamaları için e-Devlet şifresi olması gerekecek. Peki, ağustos askerlik yerleri ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/4ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

3/4ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) EKRANI 2023 | Ağustos askerlik yerleri/celpleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak MSB açıkladı

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

 

YükümlüSevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup)10 Ağustos 2023
Er (2’nci Grup)07 Eylül 2023
Er (3’üncü Grup)05 Ekim 2023

 

4/4ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) EKRANI 2023 | Ağustos askerlik yerleri/celpleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak MSB açıkladı

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

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