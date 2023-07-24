ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) EKRANI 2023 | Ağustos askerlik yerleri/celpleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB açıkladı!

Askerlik yerleri sorgulama ekranı için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılacak son dakika duyurulara çevrildi. MSB'den yayınlanan duyuruya göre askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerini 28 Temmuz 2023 tarihinde öğrenebilecekler. Askerlik yeri sorgulamaları için e-Devlet şifresi olması gerekecek. Peki, ağustos askerlik yerleri ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte, ayrıntılar.