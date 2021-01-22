Askerlik yerleri öğrenme ekranı! Yedek subay, er, bedelli askerlik yerleri E-Devlet ile öğrenilebilecek
Vatani görevlerini askerlik yerleri açıklamasının ardından nerede yağacağını öğrenebilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bedelli askerlik ve yedek subay/astsubay başvurusu yapan kişilerin E-Devlet üzerinden farklı ekranlar vasıtasıyla öğrenebileceği askerlik yerleri, birkaç adımda sorgulanabilecek. İşte, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen askerlik yerleri sorgulama ekranı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Askerlik yerleri sorgulama işlemi için E-Devlet üzerinden ekran açan Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik, yedek subay ve er başvurusu yaparak vatani görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden askerlik yerlerini görüntüleyebilecek. İşte, 2021 bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama
2
Abone Ol
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
MSB, yapmış olduğu açıklamada," Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler İle 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet ve As.Ş.Bşk.lıklarından Açıklanmıştır." ifadesine yer verdi.
a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test sonucu tarihini takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,
ç. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen sadece er statüsündeki yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,
4
Abone Ol
d. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet’ten alabilecekler,
e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır,