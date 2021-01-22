Askerlik yerleri öğrenme ekranı! Yedek subay, er, bedelli askerlik yerleri E-Devlet ile öğrenilebilecek

Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;



a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,



c. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test sonucu tarihini takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,



ç. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen sadece er statüsündeki yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,



