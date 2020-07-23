Gündem Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 11:25 , 23 Temmuz 2020 - 11:26

Askerlik yerleri ne zaman belli oluyor? MSB'den celp dönemi açıklaması

Ağustos ve Eylül askerlik yerleri, vatani görevlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Acemi ve usta birliklerini merak eden vatandaşlar, askerlik yeri sorgulama işlemi ile bu detayları öğrenebilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman belli oluyor?