Askerlik yerleri ne zaman belli oluyor? MSB'den celp dönemi açıklaması
Ağustos ve Eylül askerlik yerleri, vatani görevlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Acemi ve usta birliklerini merak eden vatandaşlar, askerlik yeri sorgulama işlemi ile bu detayları öğrenebilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman belli oluyor?
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Celp döneminde askere gitmek isteyen gençler, başvurdukları vatani görev için yerlerin açıklanmasını bekliyor. Ağustos ve Eylül ayı itibariyle celp altına alınacak bireyler, askere ne zaman gidebileceklerini ve nerede görev alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte, askerlik celp yerleri hakkında son durum...
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İŞLEMLER TAMAMLANDI
Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler, 1 Temmuz’a kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar.
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MSB AÇIKLADI
MSB'nin yaptığı duyuruya göre, askerlik yerleri ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.