Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB'den celp tarihi duyurusu
Askerlik hizmetlerini Ekim, Kasım ve Aralık celbi ile yerine getirecek vatandaşların sorgulamaları yoğunlaştı. Vatani görevlerini yapacakları yeri öğrenmek isteyen er adayları, konuya dair bilgi almak adına MSB'nin açıklamalarını takip ediyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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2020 Ekim, Kasım ve Aralık askerlik celp yerleri için araştırmalar devam ediyor. Belirtilen ayında vatani görevini yerine getirecek olan gençler, sık sık askerlik yerlerini sorguluyor. İşte, askerlik celp yerleri hakkında son durum...
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KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
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EKİM - KASIM - ARALIK CELP VE SEVK TARİHLERİ
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.