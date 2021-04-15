Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs 2021 sınıflandırma ve celp yerleri sorgulanıyor

Askerlik hizmetini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 2021 mayıs celbinde askere gidecek vatandaşlar, 'Askerlik celp yerleri ne zaman belli olur?' ya da 'Askerlik yerleri belli oldu mu?' tarzı sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...