Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs 2021 sınıflandırma ve celp yerleri sorgulanıyor
Mayıs ayına kısa bir süre kala, merak edilen konulardan biri de askerlik celp yerleri oldu. 2021 mayıs ayı askerlik yerlerinin ne zaman MSB tarafından ilan edileceği vatandaşlar tarafından şu günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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Askerlik hizmetini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 2021 mayıs celbinde askere gidecek vatandaşlar, 'Askerlik celp yerleri ne zaman belli olur?' ya da 'Askerlik yerleri belli oldu mu?' tarzı sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Mayıs ayı askerlik yerleri ve sınıflandırma işlemleri hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. "Mayıs 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu" başlığı ile çıkan yazıda, sınıflandırma işlemlerinin ilan edileceği tarihler yazıyor.
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NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.
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Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).