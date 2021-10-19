Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB'nin verdiği tarih
2021 Kasım celbinde silah altına alınacak er adaylarının, askerlik yerlerinin açıklanma duyurusu pek çok kişinin en önemli gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. Askere gidecek vatandaşlar, yer bilgisi için sorgulama yapmak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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Askerlik yerleri bilgisinin açıklanacağı tarih için ekim ayı işaret edilmişti. Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç, e devlet üzerinden askerlik yerleri bilgisini edinebilecek. Konuya dair açıklama, MSB'nin resmi sitesinden yapıldı. İşte, Kasım celbinden son durum...
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KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.