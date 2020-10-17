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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Ekim 2020 - 20:58 | 

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB'nin verdiği celp tarihleri

Kasım ayına kısa bir süre kala, merak edilen konulardan biri de askerlik celp yerleri oldu. 2020 ekim, kasım ve aralık askerlik yerlerinin ne zaman MSB tarafından ilan edileceği vatandaşlar tarafından şu günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

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Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 2020 kasım ve aralık celbinde askere gidecek vatandaşlar, 'Askerlik celp yerleri ne zaman belli olur?' ya da 'Askerlik yerleri belli oldu mu?' tarzı sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar....

2KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

3EKİM - KASIM - ARALIK CELP VE SEVK TARİHLERİ
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EKİM - KASIM - ARALIK CELP VE SEVK TARİHLERİ

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020

4ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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