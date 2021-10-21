Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulama hakkında detaylar
2021 Kasım askerlik yerleri ve celp/sevkleri için açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte e Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulama hakkında detaylar
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Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları için ekim ayı işaret edilmişti. Yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konuya ilişkin bilgilendirme yapmıştı. Yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.
T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.
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'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, yer bilgisini edinebilecek.
Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.
Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.