Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerlerinde 2020 Kasım celbi için açıklama!

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.