Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerlerinde 2020 Kasım celbi için açıklama!
Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, TSK kapsamında silah altına alınacak olan asker adayları tarafından bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü 2020 Kasım celbi için açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre er adayları askerlik yerleri bilgisini ekim ayının son günlerinde öğrenebilecek. E-Devlet şifresiyle adaylar askerlik yerlerini görüntüleyebilecekler. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 Kasım celbi isim yapılan açıklamanın detayları.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2020 Kasım celbinde silah altına alınacak er adayları, askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. İşte 2020 Kasım celbi için yapılan resmi açıklama…
2
Abone Ol
2000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
3
Abone Ol
CELP VE SEVK TARİHLERİ
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
4
Abone Ol
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.