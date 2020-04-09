Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yerleri belli oldu mu?
Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, 2020 mayıs askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 2020 mayıs celbinde askere gidecek vatandaşlar, 'Askerlik celp yerleri ne zaman belli olur?' ya da 'Askerlik yerleri belli oldu mu?' tarzı sorularına internette yanıt arıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yerleri belli oldu mu?
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Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 2020 mayıs celbinde askere gidecek vatandaşlar, 'Askerlik celp yerleri ne zaman belli olur?' ya da 'Askerlik yerleri belli oldu mu?' tarzı sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN ÖĞRENİLECEK?
Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 29 Nisan 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan mayıs celp ve sevk dönemine tabi olanlar 29 Nisan 2020 tarihinde, haziran celp ve sevk dönemine tabi olanlar 28 Mayıs 2020 tarihinde, temmuz celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 18 Haziran 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.
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Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir.
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.
T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.
'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.
Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.