Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yerleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.



T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.



'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.



Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.



