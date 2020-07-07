Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemleri duyurusu
Ağustos ve eylül ayında vatani görevini yerine getirmek için birliklerine teslim olacak binlerce er adayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Milli Savunma Bakanlığı 29 Haziran'da Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemleri için duyuru yayımlamıştı. Peki, bu duyuruya göre askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler, 1 Temmuz’a kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar. Şimdi gözler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihte. Peki, askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
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MSB'nin yaptığı duyuruya göre, askerlik yerleri ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.