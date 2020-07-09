Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, 2020 Ağustos ve Eylül askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Askere gidecek vatandaşlar, 'Askerlik celp yerleri ne zaman belli olur?' ya da 'Askerlik yerleri belli oldu mu?' tarzı sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...