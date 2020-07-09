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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 10:02,

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayına kısa bir süre kala, merak edilen konulardan biri de askerlik celp yerleri oldu. Ağustos/Eylül celbinde askere gidecek vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Askerlik yerlerinin ne zaman MSB tarafından ilan edileceği vatandaşlar tarafından şu günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

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Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, 2020 Ağustos ve Eylül askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Askere gidecek vatandaşlar, 'Askerlik celp yerleri ne zaman belli olur?' ya da 'Askerlik yerleri belli oldu mu?' tarzı sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2İŞLEMLER TAMAMLANDI
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İŞLEMLER TAMAMLANDI

Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler, 1 Temmuz’a kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar.

3MSB AÇIKLADI
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MSB AÇIKLADI

MSB'nin yaptığı duyuruya göre, askerlik yerleri ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

4ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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