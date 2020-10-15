Gündem Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 02:05 | 15 Ekim 2020 - 02:05

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için MSB tarih verdi!

Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, TSK bünyesinde silah altına alınacak olan asker adaylarının gündeminde yer alıyor. Vatani görevlerini yerine getiren olan er adayları 2020 Kasım celbi askerlik yerleriyle ilgili yapılacak son dakika açıklamalara kilitlendi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü 2020 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Celp ve askerlik yerleri e devlet sistemi üzerinden öğrenilecek. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.