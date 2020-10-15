Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için MSB tarih verdi!
Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, TSK bünyesinde silah altına alınacak olan asker adaylarının gündeminde yer alıyor. Vatani görevlerini yerine getiren olan er adayları 2020 Kasım celbi askerlik yerleriyle ilgili yapılacak son dakika açıklamalara kilitlendi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü 2020 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Celp ve askerlik yerleri e devlet sistemi üzerinden öğrenilecek. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri 23 Ekim 2020 tarihinde belli olacak. 2020 kasım askerlik celp yerleri E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra sorgulanacak. İşte, yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin celp tarihi ile ilgili ayrıntılar.
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2000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
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CELP VE SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.